Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ. το απόγευμα της Τετάρτης (29/4) για πυροβολισμούς πίσω από τις φοιτητικές εστίες στην περιοχή του Ζωγράφου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε δύο κλήσεις που αφορούσαν περιστατικά εντός των φοιτητικών εστιών.

Η πρώτη κλήση ανέφερε επεισόδιο μεταξύ ατόμων, ενώ η δεύτερη έκανε λόγο για πυροβολισμούς στον ίδιο χώρο. Οι πληροφορίες κινητοποίησαν άμεσα την αστυνομία, η οποία έφτασε στο σημείο για να διερευνήσει την κατάσταση.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν εντοπίσει κάλυκες ή πρόσωπα που να σχετίζονται με το περιστατικό.

Οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.