Ο Στέφανος «Κλάους» Αθανασιάδης βρίσκεται στη Bilbao Arena για τον μεγάλο τελικό του ΠΑΟΚ απέναντι στην Μπιλμπάο, στηρίζοντας από κοντά την ομάδα στον δεύτερο αγώνα των τελικών του FIBA Europe Cup.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Δικεφάλου και γνωστός φίλαθλος του ΠΑΟΚ ταξίδεψε στην Ισπανία για να βρεθεί στο πλευρό της ασπρόμαυρης αποστολής, σε μια ευρωπαϊκή βραδιά με ιδιαίτερο βάρος για τον σύλλογο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΟΜΑΔΑ (@omadatanea)

Με φόντο το προβάδισμα από το πρώτο παιχνίδι και την κατάμεστη έδρα της Μπιλμπάο, ο ΠΑΟΚ κυνηγά μια ιστορική διάκριση έχοντας δίπλα του και ανθρώπους που έχουν συνδέσει το όνομά τους με την ομάδα.