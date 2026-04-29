Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ ένα 12χρονο κορίτσι που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο το πρωί της Τετάρτης (29/04), στον δρόμο Σίβα – Πετροκεφάλι στη Μεσσαρά Ηρακλείου, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ωστόσο η κατάστασή του παραμένει ιδιαίτερα βαριά και χαρακτηρίζεται κρίσιμη. Οι γιατροί δίνουν μάχη για τη σταθεροποίησή του.

Η 12χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών από πλήρωμα του ΕΚΑΒ, όμως λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή της στο ΠΑΓΝΗ. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς υπέστη διπλή ανακοπή, με τους διασώστες να προχωρούν σε ανάνηψη και να καταφέρνουν να την επαναφέρουν.

Στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο 46χρονος πατέρας της, ο οποίος τραυματίστηκε στο ίδιο τροχαίο. Η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη Μεσσαρά, όταν πατέρας και κόρη εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους. Για τον απεγκλωβισμό τους επιχείρησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία με δύο οχήματα και έξι πυροσβέστες.