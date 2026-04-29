Τα κενά ασφαλείας που υπάρχουν όχι μόνον στις δημόσιες υπηρεσίες αλλά και στα δικαστήρια ανέδειξε η χθεσινή ένοπλη επίθεση του 89χρονου σε Κεραμεικό και Αμπελοκήπους.

Ο ηλικιωμένος πιστολέρο μπήκε ανενόχλητος με όπλο μέσα σε δύο δημόσιες υπηρεσίες που καθημερινά εξυπηρετούν δεκάδες πολίτες. Δεν τον παρατήρησε κανείς, δεν ελέχθηκε από κανέναν. Εκτέλεσε το σχέδιό του κι έφυγε ανενόχλητος για την Πάτρα, όπου τελικώς εντοπίστηκε και συνελήφθη.

«Είχα σχεδιάσει πριν από τα Χριστούγεννα, να πάω σε ΙΚΑ στο Εφετείο και στο Στρασβούργο και να πυροβολήσω. Επειδή σε λίγες μέρες θα έμπαινε Μάιος και θα έκανε ζέστη και δεν θα μπορούσα να φοράω καπαρντίνα, αποφάσισα να πάω σήμερα».

Κανείς δεν έλαβε το παραμικρό μέτρο, παρότι ο ίδιος είχε φροντίσει να κάνει ορατές τις προθέσεις του, λίγες ημέρες πριν την επίθεση.

«Είχα πάει (στον ΕΦΚΑ) και δύο φορές την προηγούμενη εβδομάδα και είχα δει ότι (ο σεκιούριτι) δεν ζητάει ταυτότητα. Θύμωσε η διευθύντρια γιατί τους έβριζα και έλεγα ότι ήμουν διατεθειμένος να τους τουφεκίσω και δεν μου μιλούσαν».

Αλλά και στο Πρωτοδικείο, πυροβόλησε και έφυγε με το πάσο του. Δεν βρήκε την παραμικρή αντίσταση.

«Εάν είχε παρέμβει κάποιος αστυνομικός θα πέταγα το όπλο και θα παραδινόμουν, διότι τα παιδιά της αστυνομίας εργάζονται είναι τίμια και παλεύουν».

Ο υπάλληλος που βρήκε το κουράγιο να τον κυνηγήσει για μερικά μέτρα, μίλησε στο MEGA: «Από την ώρα που βγήκα και μέχρι να φτάσουμε εκεί, περίπου στο ύψος των δικαστικών γραφείων φώναζα διαρκώς ”φρουρά, φρουρά, φρουρά”, μπας και με ακούσουνε, δε βγήκε δυστυχώς κάποιος».

«Μπαλάκι» οι ευθύνες

Οι ευθύνες για το φιάσκο γίνονται… μπαλάκι, με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη να δείχνει προς την πλευρά του υπουργείου Δικαιοσύνης για την απουσία της δικαστικής αστυνομίας.

«Βεβαίως υπήρξε ένα κενό ασφαλείας στο δικαστήριο με την έννοια δεν υπάρχουν μηχανήματα XRAY και προσωπικό εκεί το οποίο θα ελέγχει την είσοδο και την έξοδο, χρόνια τα λέμε, χρόνια τα φωνάζουμε, δεν ασχολείται κανείς δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά».

Και τον Γιώργο Φλωρίδη να παραδέχεται τα κενά ασφαλείας, αλλά να αναμένει σχέδιο φύλαξης από την αστυνομία.

«Αυτό είναι ένα κτίριο το οποίο είναι δεκαετίες έτσι γιατί δεν γίνονται ποινικές δίκες εκεί. Είναι προφανές ότι σήμερα, αύριο, μεθαύριο θα έχουμε και μια εικόνα και μία πρόταση από την Ελληνική Αστυνομία, διότι για τα σχέδια τρωτότητας η εμπειρία στην Ελληνική Αστυνομία ανήκει».

Ακόμα και σήμερα, ένα 24ωρο μετά την επίθεση του πιστολέρο, το Πρωτοδικείο Αθηνών παραμένει… ξέφραγο αμπέλι. «Καμία από τις 6 εισόδους δεν φυλάσσεται. Ούτε με αστυνομία, ούτε με δικαστική αστυνομία. Πολύ περισσότερο δε, δε φυλάσσεται, δεν υπάρχει πύλη ανίχνευσης μετάλλων. Ακόμη και σήμερα μια ήμερα μετά πάλι νομίζω ότι εμφανίστηκαν 1,2 αστυνομικοί κάπου εδώ τίποτα άλλο περισσότερο», είπε ο υπάλληλος του Πρωτοδικείου.

Αναξιόπιστα τα ειδικά μηχανήματα ελέγχου στα δικαστήρια καθώς δεν υπάρχει προσωπικό να τα λειτουργήσει.