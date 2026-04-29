Στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ισχυρή παρουσία της Αστυνομίας, με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας των κατοίκων και της ευρύτερης περιοχής.

Παράλληλα, επιχειρεί ειδικό κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών του Στρατού (ΤΕΝΞ), το οποίο έχει αναλάβει τον πλήρη έλεγχο και τη διαχείριση των επικίνδυνων ευρημάτων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι ρουκέτες εντοπίστηκαν σε σημείο που εξετάζεται διεξοδικά, ώστε να αποκλειστεί η ύπαρξη και άλλων εκρηκτικών αντικειμένων.

Οι αρμόδιες αρχές αποφάσισαν τη μεταφορά των ρουκετών στο Μενίδι, όπου θα πραγματοποιηθεί ελεγχόμενη έκρηξη για την ασφαλή εξουδετέρωσή τους. Μέχρι την ολοκλήρωση της επιχείρησης, η περιοχή παραμένει υπό αυστηρή επιτήρηση και οι πολίτες καλούνται να τηρούν τις οδηγίες των αρχών, αποφεύγοντας κάθε προσέγγιση στο σημείο.