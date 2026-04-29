Την Πέμπτη (30/04) αναμένεται να ανοίξει για 25.000 συνταξιούχους (κυρίως του πρώην ΟΑΕΕ) η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού για συνταξιούχους για το 2026. Όπως ανακοίνωσε η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, στην ΕΡΤnews, το πρόγραμμα διαθέτει προϋπολογισμό 3 εκατ. ευρώ και προσφέρει δωρεάν αποδράσεις που θα διαρκέσουν έως και τον Ιούνιο του 2027.

H διάρκεια εκτείνεται σε 13 μήνες, με έναρξη από τα μέσα Μαΐου και ολοκλήρωση στο τέλος Ιουνίου του 2027, σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ που πήρε ΦΕΚ.

Δικαιούχοι είναι οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ, ενώ ωφελούμενα μέλη μπορούν να είναι τα παιδιά τους, οι σύζυγοι, καθώς και άτομα με αναπηρία που χρήζουν συνοδείας. Οι αιτήσεις αναμένεται να υποβληθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΔΥΠΑ, (www. dypa.gov.gr), και του gov.gr, η οποία εκτιμάται ότι θα ανοίξει μετά την Πρωτομαγιά και θα χρειαστούν οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στο Taxisnet.

Δωρεάν διακοπές έως και 12 διανυκτερεύσεις

Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν διακοπές χωρίς κόστος για 10 διανυκτερεύσεις σε συγκεκριμένους νησιωτικούς προορισμούς, όπως Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος και Ρόδος.

Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα για 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι Δήμοι Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας στην Εύβοια, αλλά και περιοχές σε Μαγνησία, Καρδίτσα, Λάρισα, Τρίκαλα και Έβρο.

Η επιταγή κοινωνικού τουρισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για τη διαμονή σε κάποιο τουριστικό κατάλυμα που έχει ενταχθεί στο σχετικό μητρώο όσο και για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια της μετάβασης στον τόπο διακοπών.

Για άλλους προορισμούς εκτός του βασικού πακέτου, οι δικαιούχοι μπορούν να διαμείνουν έως 6 διανυκτερεύσεις, καταβάλλοντας μικρή οικονομική συμμετοχή.

Ως προς την αξία της επιταγής για τα ακτοπλοικά εισιτήρια η επιδότηση ορίζεται:

Στο 50% για τον γενικό πληθυσμό για την οικονομική θέση

Στο 100% για άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 50%.

Πώς γίνεται η επιλογή των δικαιούχων

Η ένταξη στο πρόγραμμα βασίζεται σε σύστημα μοριοδότησης με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

Συγκεκριμένα:

Άτομα με αναπηρία 50% και άνω λαμβάνουν 50 μόρια

Μονογονεϊκές οικογένειες λαμβάνουν 10 μόρια

Για κάθε ανήλικο τέκνο δίνονται 15 μόρια

Επιπλέον, το εισόδημα παίζει καθοριστικό ρόλο:

Έως 10.000 ευρώ: 30 μόρια

Από 10.000,01 έως 20.000 ευρώ: 20 μόρια

Από 20.000,01 έως 30.000 ευρώ: 10 μόρια

Επιπλέον 20 μόρια λαμβάνουν νέοι δικαιούχοι ή όσοι συμμετείχαν σε προηγούμενα προγράμματα αλλά δεν επιλέχθηκαν.