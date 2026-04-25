Παρότι οι εκθέσεις αυτοκινήτου βιώνουν τη δική τους κρίση – ιδίως στην ευρωπαϊκή επικράτεια –, στην Κίνα τα τετράτροχα σόου ανεβάζουν ταχύτητα, ακολουθώντας τις πωλήσεις των αυτοκινήτων της εγχώριας αγοράς, που κατακλύζεται από δεκάδες εταιρείες, υπό την «ομπρέλα» συγκεκριμένων, μεγάλων σχημάτων όπως της BYD, της GEELY κ.ά.

Η έκθεση αυτοκινήτου στην Κίνα και συγκεκριμένα στο Πεκίνο, που ανοίγει τις πύλες της σήμερα, θα έχει περισσότερα από 1.500 μοντέλα και δεκάδες πρεμιέρες από όλα τα πλάτη και τα μήκη του κόσμου.

Θα συμμετέχουν φίρμες όπως της «τεράστιας» BYD, των Changan Automobile, Geely, Great Wall Motor, Nio, Xpeng, Li Auto, Xiaomi και Leapmotor, ενώ αναμένεται να παρουσιάσουν νέα μοντέλα τους και οι ευρωπαίοι κατασκευαστές, όπως οι BMW, Mini, Mercedes, Audi, Volkswagen, Toyota και Ford.

Η BYD παρουσίασε το πρωτότυπο Formula X στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου 2026. Το ηλεκτρικό supercar ακολουθεί τη λογική ενός speedster, με διθέσιο εσωτερικό, ανθρακονημάτινη κατασκευή και έντονη έμφαση στην αεροδυναμική.

Σήμερα, τα νούμερα των πωλήσεων στην Κίνα δικαιολογούν τη μεγάλη έκθεση αυτοκινήτου την οποία υπολογίζουν και οι φίρμες από τη Γηραιά Ηπειρο. Ειδικότερα, μόνο το 2025, η συνολική παραγωγή και οι πωλήσεις οχημάτων ξεπέρασαν τις 34 εκατομμύρια μονάδες, ως η μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο, για 17η συνεχόμενη χρονιά. Από αυτά το 50% αφορούσε υβριδικά και ηλεκτρικά μοντέλα που αρχίζουν να μονοπωλούν και το ενδιαφέρον των κατασκευαστών. Στο Πεκίνο θα γίνει η παγκόσμια πρεμιέρα του νέου OMODA 4, σχεδιασμένου για νεανικό κοινό με «cyber-mecha» αισθητική, συνδυάζοντας design, τεχνολογία, ευελιξία και οικονομία.

Η OMODA & JAECOO θα παρουσιάσει καινοτόμες τεχνολογίες και προηγμένα οχήματα νέας ενέργειας. Επίσης, η Smart έχει το Concept #2, που ουσιαστικά αποτελεί τον προάγγελο του smart #2 που θα αποκαλυφθεί επίσημα τον Οκτώβριο, στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού. Το νέο smart #2 θα έρθει να πλαισιώσει την υπάρχουσα γκάμα της μάρκας, τα: smart #1, #3 και #5. Η MG παρουσιάζει το νέο MG 07, άλλο ένα εξηλεκτρισμένο μοντέλο. H BYD έχει το νέο Atto3, που τα… σπάει σε επίπεδο τεχνολογίας και αυτονομίας. Θα φέρει, μεταξύ άλλων, μπαταρία 68,54 kWh, με αυτονομία που ανέρχεται με μόλις μία φόρτιση στα 630 χλμ.

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΗ.

Στην Auto China 2026 στο Πεκίνο, η MINI έχει ένα εντυπωσιακό περίπτερο με 14 εκθέματα. Από την παγκόσμια πρεμιέρα του MINI Countryman MINI x VAGABUND έως την κινεζική πρεμιέρα του ηλεκτρικού MINI ×DEUS «The Skeg» η φίρμα στέλνει το δικό της μήνυμα στον ανταγωνισμό. Στο επίκεντρο της VW βρίσκεται ένα πλήρως ανανεωμένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο με τέσσερις παγκόσμιες πρεμιέρες, αλλά και η παρουσίαση του οδικού χάρτη «Agentic AI for all», που χαράσσει την επόμενη φάση της ευφυούς κινητικότητας στην Κίνα.

Συγκεκριμένα, ο γερμανικός όμιλος παρουσιάζει μια πλήρη γκάμα ηλεκτρικών, υβριδικών και plug-in. Εως το 2027 θα προσφέρει περίπου 30 εξηλεκτρισμένα μοντέλα, ενώ έως το 2030 η γκάμα θα φτάσει τα 50, εκ των οποίων περίπου 30 θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά. Η Nissan παρουσιάζει τέσσερα πρωτότυπα αυτοκίνητα «νέας ενέργειας» (New Energy Vehicles –NEV) στο σαλόνι αυτοκινήτου Auto China 2024.

Πάντως, αίσθηση έκανε το μήνυμα που στέλνουν μεγάλες κινεζικές εταιρείες, όπως η BYD και η NIO, οι οποίες σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters στέλνουν μήνυμα στις πολυτελείς φίρμες όπως η Μercedes, BMW και ΝIO ότι έρχονται με premium μοντέλα στην Ευρώπη για να «χτυπήσουν» τους πελάτες τους! Πλέον ο πόλεμος τιμών έχει μπει σε δεύτερη μοίρα αφού, όπως τονίζουν στελέχη της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας: «Ο πόλεμος των τιμών έχει μετατραπεί σε πόλεμο ποιότητας – τιμής».