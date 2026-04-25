Μπορεί άραγε να γίνεται πολιτική από το καφενείο σ’ αυτή τη χώρα που συχνά έχει καφενειακή συμπεριφορά; Το παρελθόν – φευ, και το παρόν – βροντοφωνάζουν ναι! Με μια ουσιώδη διαφορά όμως. Αλλο να λέει κάτι ο μπάρμπα Μήτσος κι άλλο ένας βουλευτής.

Η διαφορά και τα απότοκα είναι πασιφανή. Βεβαίως ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αρκεί σε σοβαρές περιπτώσεις – και όχι καφενειακές – να αποδεικνύει τα λεγόμενά του, να έχει το βάρος των αποδείξεων.

Διανύουμε την εβδομάδα στην οποία ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης πυροδότησε μια βόμβα και μάλιστα μεγάλου βεληνεκούς. Στη διάρκεια συνέντευξής του – στο Open – είπε ορθά κοφτά:

«Θα το πω ανοικτά, οι εκλογές του 2023 ήταν πειραγμένες. Και δεν τολμάει να το πει κανείς ούτε από την αντιπολίτευση».

Μάλιστα για να εδραιώσει (;) τον ισχυρισμό του αναρωτήθηκε:

«Πώς από πρασινοκόκκινη η Κρήτη, έγινε μπλε; Ή η δυτική Μακεδονία;». Αρα, αφού οι εκλογές ήταν πειραγμένες, μιλάμε για νοθεία. Κάποιοι, προφανώς από την κυβέρνηση ή κατ’ εντολή της κυβέρνησης που εξελέγη, νόθευσαν το αποτέλεσμα! Βαρύ!

Το ξαναλέμε. Δεν το είπε στο καφενείο ο μπάρμπα Μήτσος αλλά ένας ευρωβουλευτής και μάλιστα έμπειρος, εκλεγμένος από το 2019, άνθρωπος με σημαντική και πολύχρονη πορεία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Ο ίδιος είπε ότι «αυτά τα λέγαμε από το 2023». Αν αυτός ήταν ένας ισχυρισμός από τον μπάρμπα Μήτσο (θα έχει φαγούρα ο άνθρωπος) δεν θα ασχολούταν κανείς. Ολοι όμως καταλαβαίνουν πως όταν αυτή η κουβέντα βγαίνει από το στόμα ενός ευρωβουλευτή, έχει αυτομάτως άλλη βαρύτητα και δημιουργεί σοβαρότατα θέματα.

Είναι σαν να βγαίνει ένας σημαντικός προπονητής και να λέει ευθέως ότι ένα συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν στημένο. Προφανώς θα πρέπει να αποδείξει τα λεγόμενά του όταν κληθεί να δώσει εξηγήσεις.

Να πει ποιος το έστησε και πώς, με διευθύνσεις και ονόματα. Αλλιώς… Ναι, στην πολιτική – για την ακρίβεια ΚΑΙ στην πολιτική – υπάρχει τοξικότητα και μάλιστα έντονη. Αρα για να μη ρίχνουμε νερό στον μύλο της, λάδι στη φωτιά, ο καταγγέλλων ευρωβουλευτής οφείλει να αποδείξει τα λεγόμενά του τα οποία ειπώθηκαν σε ζωντανή τηλεοπτική σύνδεση.

Αλλά για πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε ό,τι έχει να κάνει με τις εκλογές του 2023, τις «πειραγμένες εκλογές» κατά τον Κώστα Αρβανίτη. Μετά τις πρώτες κάλπες της 21ης Μαΐου, η Νέα Δημοκρατία πήρε ποσοστό 40,79% έναντι 20,07% του ΣΥΡΙΖΑ.

Στις εκλογές που έγιναν αμέσως μετά, στις 25 Ιουνίου, η Νέα Δημοκρατία πήρε 40,56% έναντι 17,83 του ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, ήταν «πειραγμένες» και οι δύο αναμετρήσεις του Μαΐου και του Ιουνίου;

Επίσης: στις εκλογές της 7ης Ιουλίου του 2019 η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 39,85% ήρθε πρώτο κόμμα και σχημάτισε κυβέρνηση. Πόσο απέχει το 39,85 του 2019 από το 40,56 του 2023; Μόλις 0,71%. Δηλαδή «πειράχτηκαν» οι εκλογές για 0,71%; Περίεργο, αν μη τι άλλο. «Πείραγμα» για κάτι περισσότερο από μισή μονάδα;

Ναι, οι εισαγγελικές αρχές έχουν τεράστιο όγκο εργασιών και μάλιστα σε πολλά μέτωπα. Κάθε λίγο και λιγάκι «σκάει» κάποιο τεράστιο θέμα (όπως αυτό με τη Μυρτώ στην Κεφαλονιά, όπου τα βρώμικα κυκλώματα έκαναν πάρτι).

Αλλά θα έχει τεράστια σημασία να ζητήσουν από τον Κώστα Αρβανίτη να προσκομίσει αποδείξεις για τις «πειραγμένες εκλογές» του 2023.

Τότε ναι, θα μπορούμε να μιλήσουμε σε συγκεκριμένη βάση και να δούμε τους ενόχους του «πειράγματος» να οδηγούνται εκεί που πρέπει να οδηγηθούν.

Μόνο έτσι θα συγκρατηθεί η τοξικότητα, που δεν σταμάτησε να κάνει πάρτι…