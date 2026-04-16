Με αιχμηρό ύφος απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή στο αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη για πρόωρες εκλογές, τονίζοντας ότι οι κάλπες θα στηθούν στο τέλος της τετραετίας ενώ από τα πυρά του δεν ξέφυγε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρωθυπουργός σχολίασε χαρακτηριστικά: «Είχα την εντύπωση όταν εκφράσατε το αίτημα εκλογών σας να το είπατε με σφιγμένο τρόπο μήπως και το κάνω δεκτό. Μην ανησυχείτε οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους τέλος 4ετίας. Έως όταν μιλάτε για διεκδίκηση της πρωτιάς και είναι θεμιτό και δεν το λέω με ειρωνεία, όμως ο στόχος σας είναι άλλος», είπε ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στον κ. Ανδρουλάκη.

«Στον ύπνο σας αυτό που βλέπετε είναι να είναι αυτοδύναμη η ΝΔ για να σας βγάλει από τη δύσκολη θέση του τι θα κάνετε μετά τις εκλογές. Έχετε καταφέρει συντασσόμενος με τις πιο ακραίες φωνές τελικά προβάλετε μόνο το άγχος σας για την κατάκτηση της 2ης θέσης», τόνισε ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε πως στόχος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ είναι να καταστεί η Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη, προκειμένου να αποφύγει –όπως είπε– τη λήψη δύσκολων αποφάσεων μετά τις εκλογές. Παράλληλα, κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι συντάσσεται με τις πιο ακραίες φωνές του κοινοβουλίου και ότι εκφράζει… αγωνία για το ποιο κόμμα θα κατακτήσει τη δεύτερη θέση.

To «καρφί» για Τσίπρα

«Εσείς; Ή αυτός που έρχεται και δεν πολύ λένε το όνομά του στον ΣΥΡΙΖΑ. Πραγματικά γελάω… Να βλέπετε τον αρχηγό που σας έφερε σε αυτά τα ποσοστά και να μην έχετε το θάρρος να τοποθετηθείτε», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφήνοντας αιχμές για την εσωκομματική στάση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Πυρά και κατάτ της Κωνσταντοπούλου

Απευθυνόμενος στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο πρωθυπουργός την κατηγορήσε πως ήταν η μόνη πολιτική αρχηγός που υιοθέτησε δημοσιεύματα που αφορούσαν την κόρη του, για δήθεν επιστροφή της με ιδιωτικό τζετ από τη Μέση Ανατολή.

Στις 15 Μαΐου ξεκινά η συζήτηση για την Συνταγματική Αναθεώρηση

Στη δευτερολογία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι εντός του Μαΐου θα ξεκινήσει η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, με βάση προτάσεις που έχουν καταθέσει βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για 25 άρθρα. Όπως ανέφερε, στόχος είναι μια «θεσμική φυγή προς τα εμπρός» με αναφορές σε κρίσιμα ζητήματα, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η προσιτή στέγη και η λειτουργία των κομμάτων.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη ειλικρινούς συζήτησης για το εκλογικό σύστημα μετά τις εκλογές, θέτοντας θέματα όπως η χρησιμότητα του σταυρού προτίμησης και η πιθανότητα ενός μεικτού συστήματος με μικρότερες και μεγαλύτερες περιφέρειες.

Επιπλέον, επεσήμανε ότι η συζήτηση θα περιλάβει και άλλα κρίσιμα συνταγματικά ζητήματα, όπως το άρθρο 86, το άρθρο 90 για την επιλογή της Δικαιοσύνης χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, το άρθρο 103 για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων και το άρθρο 101 για τις ανεξάρτητες αρχές.

«Από εκεί και πέρα όλοι θα κριθούν από τη στάση τους και από την ψήφο τους», κατέληξε ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας την πρόθεση της κυβέρνησης να ανοίξει τη συζήτηση για μια ευρεία θεσμική αναθεώρηση.