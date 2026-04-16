Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στη Βουλή ανάμεσα στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και την πρόεδρο της «Πλεύσης Ελευθερίας» Ζωή Κωνσταντοπούλου, έπειτα από χαρακτηρισμό της τελευταίας που τον αποκάλεσε «αρχιερέα της διαπλοκής» της κυβέρνησης.

Ο κ. Φλωρίδης, καθισμένος δίπλα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στα υπουργικά έδρανα, διέκοψε την ομιλία της κ. Κωνσταντοπούλου. Η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» είχε απευθυνθεί στον πρωθυπουργό, ζητώντας του να σχολιάσει τη δήλωση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Βασίλη Υψηλάντη, ότι η Ντόρα Μπακογιάννη, κατά τη διάρκεια της δίκης της «17 Νοέμβρη», υπήρξε «σεμνή».

Η κ. Κωνσταντοπούλου συνέχισε την τοποθέτησή της, ρωτώντας τον υπουργό: «Κύριε Φλωρίδη, ενημερώσατε τον πρωθυπουργό για την παραίτηση του επιθεωρητή κυρίου Μυλιώνη;».

Ο κ. Φλωρίδης απάντησε: «Ενημέρωσα και να δείτε και τη δήλωση του Μηλιώνη», ενώ σε έντονο ύφος πρόσθεσε, χωρίς να ακούγεται πλήρως: «Λέει, πόσα ψέματα λέτε», απευθυνόμενος στην κ. Κωνσταντοπούλου. Ο υπουργός συμπλήρωσε: «Αυτός στον οποίο αναφέρεστε, ο Αρεοπαγίτης, έβγαλε ανακοίνωση και λέει ότι λέτε ψέματα».

Το περιστατικό προκάλεσε στιγμιαία ένταση στην αίθουσα, με τα βλέμματα να στρέφονται προς τα υπουργικά έδρανα και την έδρα της «Πλεύσης Ελευθερίας».