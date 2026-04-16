Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ασκώντας έντονη κριτική για τις συνεχείς αποκαλύψεις που αφορούν υποθέσεις διαφθοράς και κακοδιαχείρισης σε κρατικούς φορείς.

Όπως ανέφερε, τα στοιχεία που έρχονται στο φως για «τη μία υπόθεση μετά την άλλη» είναι συντριπτικά και δεν αφήνουν περιθώρια συγκάλυψης.

Ο ΓΓ του ΚΚΕ έκανε λόγο για «επικοινωνιακά τεχνάσματα» και «ανασχηματισμούς που επιχειρούν να μεταθέσουν ευθύνες», επισημαίνοντας ότι τέτοιες κινήσεις δεν μπορούν να καλύψουν τις πραγματικές διαστάσεις των προβλημάτων. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ενισχύει το λεγόμενο «βαθύ κράτος» μέσα από επιλογές προσώπων και πρακτικών που, όπως είπε, αναπαράγουν παθογένειες.

Αναφερόμενος σε συγκεκριμένες υποθέσεις, όπως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την τραγωδία στα Τέμπη και τις καταγγελίες για υποκλοπές, τόνισε ότι υπάρχουν σαφείς πολιτικές ευθύνες. Υπογράμμισε πως «το θύμα όλων αυτών είναι ο ίδιος ο λαός», δίνοντας έμφαση στις κοινωνικές συνέπειες των αποκαλύψεων.

Σύμφωνα με τον κ. Κουτσούμπα, τα σκάνδαλα αυτά δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά, αλλά «στοιχείο ενός συστήματος που έχει ενσωματωθεί στο DNA της εξουσίας». Τόνισε ότι η κοινωνία «δεν είναι αφελής» και μπορεί να διακρίνει τη διαφορά ανάμεσα στην πραγματική υπηρεσία προς τον λαό και στη διαχείριση πόρων που, όπως υποστήριξε, εξυπηρετούν συμφέροντα εις βάρος του.

Αναφορές στη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη

Αναφερόμενος στη διαδικασία της δίκης για την τραγωδία στα Τέμπη, υποστήριξε ότι έχει μετατραπεί σε «διαδικασία κεκλεισμένων των θυρών», με έντονη αστυνομική παρουσία και περιορισμένη πρόσβαση για πολίτες και μέσα ενημέρωσης. Έκανε λόγο για «ελλιπέστατο κατηγορητήριο», σημειώνοντας ότι από τη λίστα των κατηγορουμένων απουσιάζουν πολιτικά στελέχη που, σύμφωνα με την κριτική του, φέρουν ευθύνη για τις διαχρονικές παθογένειες και τις επιλογές που οδήγησαν στο δυστύχημα.

Κριτική προς ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

«Πολλά σκάνδαλα του παρελθόντος είχαν υπογραφή του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ» είπε ο κ. Κουτσούμπας, προσθέτοντας: «Τα νέα στοιχεία ενοχοποιούν πέραν πάσης αμφιβολίας την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τόσο για την εμπλοκή υπουργών και βουλευτών της, όσο και για τη συγκάλυψη που επιχειρεί εδώ και τόσους μήνες και για αυτό το σκάνδαλο».

Απευθυνόμενος προσωπικά στον πρωθυπουργό, σημείωσε: «Γι’ αυτό και αποτελεί τεράστιο θράσος και πρόκληση να εμφανίζεστε κύριε Μητσοτάκη σαν κάποιος παρατηρητής, σαν σχολιαστής των εξελίξεων. Να μιλάτε για διαχρονικές παθογένειες και αστοχίες. Μα καλά, σήμερα προσγειωθήκατε σε αυτή εδώ τη χώρα;».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο ΓΓ του ΚΚΕ υπογράμμισε: «Χρειάζεται συνολική αντίθεση και σύγκρουση. Χρειάζεται σύγκρουση με αυτό το κράτος, με αυτό το σύστημα, με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με την πολιτική τη δική της, αλλά και την πολιτική συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης της διαφθοράς. Να μη δείξει καμιά εμπιστοσύνη σε νέους και παλιούς Σωτήρες, είτε είναι αυτοί από τους σημερινούς κυβερνώντες».