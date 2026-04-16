Σε υψηλούς τόνους αναμένεται να κινηθεί η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής με θέμα «την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, των Θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα».

Η τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη άρχισε με τα περαστικά του πρωθυπουργού στον Γιώργο Μυλωνάκη. Ενώ είναι ζητούμενο η ενότητα, εσείς ανασύρετε αφορμές διχασμού, μένετε κολλημένος σε ζητήματα του χθες, είπε στον Νίκο Ανδρουλάκη. Πρόσθεσε δεν θα έπρεπε να μιλάμε για ζητήματα δικαίου αλλά για όσα συμβαίνουν στο Ιράν, τον Λίβανο, την αμυντική παρουσία της Ελλάδας στην Κύπρο, τις συνέπειες της κρίσης στην οικονομία και πώς θα αντιμετωπιστούν.

Έκανε ακόμα λόγο για κατηγορίες που έχουν διαψευσθεί. «Αδυνατούμε ως Βουλή να δούμε τη χώρα μας ενταγμένη σε έναν κόσμο που αλλάζει» είπε ακόμα ο κ. Μητσοτάκης.

Η Ελλάδα έχει κάνει πρόοδο τα τελευταία χρόνια σε θέματα του κράτους Δικαίου, σημείωσε στη συνέχεια. «Είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση σύμφωνα με το Economist, η χώρα μας προοδεύει τα τελευταία χρόνια».

Στο επίκεντρο βρίσκονται το Κράτος Δικαίου, η υπόθεση των παρακολουθήσεων, και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ . Τη συζήτηση ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επικεντρωθεί στις θεσμικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση, παρουσιάζοντας το έργο και τις μεταρρυθμίσεις που προωθούνται για την ενίσχυση των θεσμών.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα αναφερθεί στις υποθέσεις των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ και στο πτυχίο του Μακάριου Λαζαρίδη, επιδιώκοντας να αναδείξει –όπως έχει δηλώσει– ότι η κυβέρνηση εξελέγη υποσχόμενη να επουλώσει τα τραύματα στους θεσμούς αλλά, κατά την άποψή του, έκανε το αντίθετο.

Η συνεδρίαση αναμένεται σε κλίμα έντασης, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών και στις απαντήσεις που θα δοθούν από το κυβερνητικό επιτελείο.

