Με τις υποκλοπές να έχουν μπει στο κεντρικό κάδρο της αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης προσέρχονται στην σημερινή συζήτηση στην Βουλή για το κράτος δικαίου με διαφορετικά πλάνα: ο πρώτος φιλοδοξεί να κρατήσει το πλαίσιο της συνεδρίασης σε θεσμικά όρια, αξιοποιώντας τους ανοδικούς ευρωπαϊκούς δείκτες, ενώ ο δεύτερος ζητάει απαντήσεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών, θεωρώντας ηθικό υπεύθυνο τον ίδιο τον πρωθυπουργό.

Από την μεριά του, ο Μητσοτάκης μοιάζει έτοιμος να κρατήσει την κουβέντα σε συγκεκριμένη ατζέντα, τις θεσμικές αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις πάνω στις οποίες ζητά από τους αντιπάλους του να τοποθετηθούν. Η συγκυρία, σε κάθε περίπτωση, δεν είναι ευνοϊκή, καθώς το Μέγαρο Μαξίμου βρίσκεται πια αντιμέτωπο και με σοβαρές εσωκομματικές αναταράξεις στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία, που αφορούν και την διαχείριση των δικογραφιών του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην αξιωματική αντιπολίτευση, από την άλλη, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα σκιαγραφήσει την κυβέρνηση της ΝΔ και το πρωθυπουργικό γραφείο ως ένα σύστημα που «χειραγωγεί τους θεσμούς, χρησιμοποιεί ως λάφυρο το κράτος και το δημόσιο χρήμα και καταστρατηγεί τη διαφάνεια και την καλή νομοθέτηση». Μετά και τις τελευταίες δηλώσεις του καταδικασθέντα για την υπόθεση των παράνομων υποκλοπών, Ταλ Ντίλιαν της εταιρείας Intellexa (στις οποίες βάζει στο κάδρο την ΕΥΠ και επαναλαμβάνει κάτι που τονίζει τουλάχιστον πως το Predator παρέχεται «νόμιμα αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένες κυβερνητικές αρχές και αρχές επιβολής του νόμου»), ο Ανδρουλάκης αναμένεται να περιγράψει επίσης τον Μητσοτάκη ως «εκβιαζόμενο πρωθυπουργό» και να ζητήσει την όσο το δυνατόν πιο άμεση προσφυγή στις κάλπες.

Αυτό, σε κάθε περίπτωση, δεν σημαίνει πως ο Ανδρουλάκης θα καταθέσει πρόταση δυσπιστίας απέναντι στην κυβέρνηση -προσπαθώντας να μην της δοθεί η δυνατότητα συσπείρωσης. Σε αυτό το σημείο παρατηρείται διάσταση απόψεων με την υπόλοιπη προοδευτική αντιπολίτευση, που εμφανίζεται πιο έτοιμη αλλά μόνη της (ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας) δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο αριθμό των 50 υπογραφών. Γι’ αυτό, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να αναφερθεί από το βήμα σε δυσπιστία, σε μια ύστατη προσπάθεια θεσμικής συνεννόησης.

Και ενώ το κλίμα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης είναι όντως βαρύ, μια κίνηση πολιτικού πολιτισμού του Ανδρουλάκη στο άκουσμα της είδησης της περιπέτειας της υγείας του υφυπουργού στον πρωθυπουργό, Γιώργου Μυλωνάκη, εκτιμήθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου. Όπως επιβεβαιώνεται, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πήρε τηλέφωνο τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, για να του πει πως αν κρίνεται απαραίτητο λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης Μυλωνάκη η συζήτηση να μετατεθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, ο ίδιος και το ΠΑΣΟΚ δεν θα αντιδράσουν. Η διάθεση αυτή μεταφέρθηκε από τον Κακλαμάνη στο Μέγαρο Μαξίμου και φαίνεται πως εκτιμήθηκε, όμως ο Μητσοτάκης επέλεξε η συνεδρίαση να γίνει κανονικά.