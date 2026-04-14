Από το δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα» προκύπτει πως είχε υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Intellexa και του Κέντρου Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας της ΕΥΠ, αναφέρει σε ανακοίνωσή του Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.

Τώρα εξηγείται γιατί το Μέγαρο Μαξίμου εδώ και μέρες αρνείται να απαντήσει στην απλή ερώτηση που απευθύνουμε αν η κυβέρνηση ή άλλος κρατικός φορέας έχει αγοράσει το Predator από τον κ. Ντίλιαν. Γιατί γνωρίζει ότι υπάρχουν στοιχεία που δεν της επιτρέπουν να πει ψέματα όπως έκανε στο παρελθόν. Γι’ αυτό και επιλέγει να πετάει τη μπάλα στην εξέδρα και να απαντά με υπεκφυγές και μισόλογα.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος την προηγούμενη Δευτέρα απάντησε πως το προσύμφωνο ενδέχεται να αφορά «ευρύτερη δραστηριότητα στον χώρο της πληροφορικής». Αυτή η τοποθέτηση έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με την πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου που αναφέρει πως « η Intellexa δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον τομέα απόσπασης, συλλογής και διαχείρισης δεδομένων μέσω κατασκοπευτικού λογισμικού».

Τα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι σκάνδαλα κάποιου απρόσωπου «βαθέος κράτους» όπως επιχειρεί να πείσει ο μηχανισμός προπαγάνδας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι σκάνδαλα μιας προσωποπαγούς δομής εξουσίας που οικοδομήθηκε εξαρχής για να εξυπηρετήσει τα ιδιοτελή πολιτικά συμφέροντα του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Έλαβαν χώρα στην προσπάθεια να ιδρυθεί ένα ιδιότυπο μονοκομμματικό προσωπικό κράτος.

Η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται πως έρχεται η ώρα της αλήθειας. Ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση δεν θα αποφύγουν να λογοδοτήσουν.