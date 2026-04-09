Στις 11 Δεκεμβρίου 2026 η δίκη σε δεύτερο βαθμό για το Predator

Για τις 11 Δεκεμβρίου ορίστηκε η ημερομηνία διεξαγωγής της δίκης σε δεύτερο βαθμό των τεσσάρων προσώπων που βρέθηκαν κατηγορούμενοι και καταδικάστηκαν από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο σε αθροιστικά 126 χρόνια για την παρακολούθηση πολιτικών και δημοσιογράφων με το παράνομο λογισμικό Predator.

Επιχείρηση παραγραφής του σκανδάλου για τις υποκλοπές, αποκαλύπτουν «Τα ΝΕΑ»

Τα «Νέα» στο πρωτοσέλιδό τους αποκαλύπτουν την επιχείρηση παραγραφής που είναι σε εξέλιξη και για το «πώς η κυβέρνηση ‘’παίρνει τα μέτρα της’’ για να μην βρεθεί πάλι προ εκπλήξεως», όπως συνέβη με την απόφαση της δίκης σε πρώτο βαθμό.

Το «Στίγμα» του Γιώργου Παπαχρήστου περιγράφει τα 13 βήματα που γίνονται στο παρασκήνιο με στόχο, όπως σημειώνει η στήλη «να φύγουν από το κατηγορητήριο δια της παραγραφής σειρά αδικημάτων και για τα οποία πρέπει να ελεγχθούν από την Εισαγγελία και οι 9 ελεγχόμενοι συνεργοί, όπως ο κρεοπώλης κάτοχος της κάρτας που πληρώθηκαν τα μολυσμένα sms και ο φίλος του συνεργάτης της ΕΥΠ».

Οι καθυστερήσεις αρχίζουν από τη στιγμή που το Μονομελές Πλημμελειοδικείο παρέδωσε καθαρογραμμένη την απόφαση και με το διατακτικό της νέας έρευνας στην Εισαγγελία Πρωτοδικών στις 20 Μαρτίου.

Πέρασαν 3 εβδομάδες και αφού τα δικαστήρια έκλεισαν για τις εορτές του Πάσχα όταν η Εισαγγελία πήρε τελικά την απόφαση στις 7 Απριλίου να παραδώσει τη δικογραφία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και συγκεκριμένα στον κ. Τζαβέλλα, τον εισαγγελέα που επόπτευε το 2021 την ΕΥΠ και είχε υπογράψει μεταξύ άλλων την παρακολούθηση του τηλεφώνου του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη που ήδη παρακολουθούνταν και από το Predator.

Το ερώτημα που βάζει το «Στίγμα» των «Νέων» αλλά και ο νομικός κόσμος είναι για πόσο θα κρατήσει την υπόθεση ο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου την ώρα που ο ισραηλινός ιδρυτής της Intellexa, της εταιρείας που έφερε το Predator στην Ελλάδα, έχει ήδη αρχίσει τις αποκαλύψεις και δύο φορές μέσω του MEGA έχει ξεκαθαρίσει ότι πουλά το λογισμικό παρακολούθησης μόνο σε κράτη και ότι ο ίδιος δεν το λειτούργησε πότε στην Ελλάδα.

Σε κάθε περίπτωση οι 4 ιδιώτες κατά την κυβέρνηση δύσκολα θα ανατρέψουν την πρωτόδικη απόφαση στο Εφετείο που θα αρχίσει να εκδικάζει την υπόθεση στο τέλος του 2026.

