Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να μεταφερθούν σήμερα (25/5), με μεταγωγή από το Ηράκλειο, οι 20 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω ψευδών ή εικονικών δηλώσεων. Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρείας έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για την αποκάλυψη του κυκλώματος.

Οι συλληφθέντες προέρχονται από περιοχές του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ). Ιδιαίτερη αίσθηση έχει προκαλέσει η πληροφορία, ότι ανάμεσα στους κατηγορούμενους βρίσκεται και εν ενεργεία αντιδήμαρχος, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η υπόθεση αφορά οργανωμένο κύκλωμα που φέρεται να προχωρούσε σε παράνομες ενέργειες με στόχο την αποκόμιση οικονομικού οφέλους μέσω ψευδών ή εικονικών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκαλώντας ζημία που εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Οι δηλώσεις του συνηγόρου υπεράσπισης

Όπως ανέφερε ο συνήγορος υπεράσπισης Γιώργος Κοκοσάλης σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, «και οι 20 που έχουν προσαχθεί και συλληφθεί θα μεταχθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν έχει καμία αρμοδιότητα η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ηρακλείου καθώς το σύνολο της προανακρίσεως διενεργείται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετά από εντολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως οπότε θα μεταχθούμε τα επόμενα 24ωρα στην Αθήνα για την άσκηση των ποινικών διώξεων σε βαθμό, πιθανότατα, κακουργήματος».

Ο ίδιος επισήμανε ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ θα απασχολήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ άσκησε κριτική στον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η επιχείρηση. Υποστήριξε ότι οι κατηγορούμενοι είναι γνωστοί και μόνιμοι κάτοικοι και πως, αν ήθελαν να διαφύγουν, θα μπορούσαν να το είχαν πράξει, καθώς η υπόθεση διερευνάται εδώ και καιρό.

Ο κ. Κοκοσάλης πρόσθεσε ότι οι έρευνες αφορούν την περίοδο από το 2019 και μετά, λόγω παραγραφής, ενώ η δικογραφία βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και αναμένεται να παραδοθεί στους συνηγόρους σε ηλεκτρονική μορφή.