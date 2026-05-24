Οργή και έντονη ανησυχία προκαλούν οι αποκαλύψεις για τη δράση της οικογενειακής συμμορίας στην Κρήτη, με πρωταγωνιστή έναν 43χρονο συλληφθέντα, ο οποίος φέρεται να λάμβανε -μεταξύ άλλων- παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο ίδιος και η σύζυγός του καλούσαν συγγενείς και φίλους να τους φέρουν πρόβατα, ώστε να εμφανίσουν ψευδή ζωικό κεφάλαιο κατά τους ελέγχους των αρχών.

Η υπόθεση αποκαλύπτει ένα ευρύτερο δίκτυο, καθώς μέλη της ίδιας συμμορίας φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στην Κρήτη. Όταν πληροφορήθηκαν, ότι η Αστυνομία ετοιμαζόταν να πραγματοποιήσει έφοδο στο σπίτι του αρχηγού, έδωσαν αμέσως εντολή να εξαφανιστούν τα πειστήρια.

Για τις μεταξύ τους επικοινωνίες χρησιμοποιούσαν κωδικές ονομασίες, όπως «βαρελάκι κόκκινο με ελιές», που σύμφωνα με τις Αρχές, αναφερόταν σε αποθήκη, όπου έκρυβαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών και χρημάτων.

Ο πανικός για τον έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο 43χρονος συλληφθείς για παράνομη λήψη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενημερώθηκε ότι επίκειται έλεγχος στις 11 Μαΐου 2026. Τότε, μαζί με τη σύζυγό του, άρχισαν να καλούν συγγενείς και φίλους, ζητώντας να του φέρουν ζώα, για να παρουσιαστεί επαρκές ζωικό κεφάλαιο.

Η αγωνία του αποτυπώνεται σε διαλόγους, που καταγράφηκαν από τον κοριό της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο ίδιος προσπαθεί να εξασφαλίσει αναβολή του ελέγχου, μαθαίνοντας πως θα εξεταστούν και συγγενικά του πρόσωπα.

43χρονος: «Δεν είμαι καλά μπρε, θα πάθω καρδιά μια κοπανιά… Αύριο μ’ έχουν στον έλεγχο και πήρα δα να πάρω αναβολή, γιατί είχα επαναπαυτεί… Το ‘μαθα το απόγευμα, δε γίνεται για αναβολή και είναι και ο αδερφός μου αύριο, είναι ο ανιψιός μου, είναι ο ξάδερφός μου».

Συγγενής: «Μα ήντα μπρε λες, όλους; Πόσα ζα λείβεσαι;»

43χρονος: «Πολλά μπρε, πολλά, αλλά θα βρω απ’ αλλού, θα βρω κι απ’ αλλού.»

Διάλογοι – «φωτιά»

Η προσπάθειά του να συγκεντρώσει τα απαραίτητα ζώα προκαλεί εντύπωση:

43χρονος: «Την Τετάρτη μπρε με έχουνε στον έλεγχο, αρνιά είδα και έχεις στα όρη, ε;».

Συγγενής: «Έχω αρνιά, ναι, 108 αρνιά είναι. Δικά σου, ό,τι θες».

43χρονος: «Μπρε συ ο Θεός να σε έχει καλά…».

Συγγενής: «Ε, μά μωρέ, ντα γω ανέ μου συμβεί πράμα, σε εσένα θα έρθω να γυρεύω, ποιο θα γυρεύω;».

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, το ζευγάρι φέρεται να έχει αποκομίσει παράνομα ευρωπαϊκά κονδύλια που αγγίζουν το 1 εκατομμύριο ευρώ.