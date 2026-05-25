Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας φεύγει, ο Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων καταργείται και… δυο νέοι φόροι έρχονται για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Πρόκειται για το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης και το Τέλος Περιφερειακής Ανάπτυξης τα οποία θα επιβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2027 μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.

Για τριπλάσια ετήσια οικονομική επιβάρυνση στους ιδιοκτήτες ακινήτων κάνει λόγο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) τονίζοντας ότι στην ουσία πρόκειται για ένα νέο ετήσιο «Αυτοδιοικητικό ΕΝΦΙΑ» που θα ισχύει παράλληλα με τον ΕΝΦΙΑ, με συνολικό συντελεστή έως και 1,05‰ ετησίως.

Τι αλλάζει

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο για τον «Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης» που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, από την 1η Ιανουαρίου 2027 καταργείται το ΤΑΠ που επιβάλλεται σήμερα με συντελεστή μεταξύ 0,25 έως 0,35‰ στο γινόμενο (επιφάνεια ακινήτου σε τ.μ. Χ αντικειμενική τιμή ζώνης ανά τ.μ. Χ συντελεστή παλαιότητας) και ο Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων ο οποίος κυμαίνεται από 0,02 έως 0,07 ευρώ ετησίως, ανά τετραγωνικό μέτρο φωτιζόμενης επιφάνειας και έρχονται:

1. Το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ) το οποίο θα αποτελεί έσοδο των Δήμων. Θα επιβάλλεται με συντελεστές 0,3‰ έως 0,7‰, που θα καθορίζεται από κάθε Δήμο της χώρας. Ο «δημοτικός ΕΝΦΙΑ» απορροφά το ΤΑΠ και τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων, αλλά τελικά θα είναι υψηλότερος από το άθροισμα των δύο φόρων που αντικαθιστά με την ΠΟΜΙΔΑ να τονίζει ότι θα είναι διπλάσιος σε σχέση με τον ΤΑΠ.

2. Το Τέλος Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΠΑ) τα έσοδα του οποίου θα διατίθενται για χρηματοδότηση έργων της περιφέρειας. Το νέο τέλος θα επιβάλλεται με συντελεστές 0,15‰ έως 0,35‰ που θα καθορίζεται από κάθε Περιφέρεια.

Με τα δυο τέλη η επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες ακινήτων τριπλασιάζεται σε σχέση με τον ΤΑΠ σημειώνει η ΠΟΜΙΔΑ για να προσθέσει ότι ο νέος «Αυτοδιοικητικός ΕΝΦΙΑ» είναι υψηλότερος σε σχέση με το ΕΤΑΚ το οποίο αντικαταστάθηκε από τον σημερινό ΕΝΦΙΑ, και επιβάλλονταν με συντελεστή 1‰. Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, η κατάργηση του Φόρου Ηλεκτροδοτουμένων Χώρων (ΦΗΧ) δεν αποτελεί αντιστάθμισμα στα νέα βάρη, γιατί αυτό επιβάρυνε τους ενοικιαστές, ενώ το νέο τέλος επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τους ιδιοκτήτες.

Τα τέλη επιβάλλονται επί της συνολικής αξίας της κάθε είδους ακίνητης περιουσίας και συγκεκριμένα:

Στα πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός των ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εντός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων.

Στα κάθε είδους κτίσματα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εκτός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων.

Για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη, από το δημοτικό συμβούλιο, η αξία των κτισμάτων συν την αξία της διπλάσιας έκτασης από εκείνης που καταλαμβάνουν τα κτίσματα.

Στο δικαίωμα υψούν, δηλαδή τον «αέρα», εφόσον έχει συμπεριληφθεί σε συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτου.

Για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων λαμβάνονται υπόψη τα τετραγωνικά μέτρα, το ύψος της τιμής ζώνης και ο συντελεστής παλαιότητας.

Εξαιρέσεις. Εξαιρούνται ακίνητα του Δημοσίου, ναοί, μονές, κοινωφελή ιδρύματα, αθλητικά σωματεία, διπλωματικές αποστολές, καθώς και διατηρητέα ή δεσμευμένα ακίνητα που δεν αποφέρουν εισόδημα. Απαλλάσσονται επίσης κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, στάβλοι σε αγροτικές περιοχές και ακίνητα που τελούν υπό πολεοδομικές ή αρχαιολογικές δεσμεύσεις.

Νέες οικοδομές. Για τις νέες οικοδομές προβλέπεται απαλλαγή από το ΤΤΑ, για τα πρώτα 7 έτη από την έκδοση της οικοδομικής άδειας, εκτός εάν κατά τη χρονική αυτή περίοδο τα διαμερίσματα εκμισθωθούν ή κατά οιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιηθούν.

Ακίνητα εκτός αντικειμενικού συστήματος

Στις περιοχές που δεν έχει επεκταθεί το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων ο υπολογισμός της αξίας τους, ώστε επί αυτής να υπολογιστεί το τέλος, θα γίνει με βάση τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης.

Οι υπόχρεοι. Υπόχρεος πληρωμής είναι κάθε ιδιοκτήτης και κάθε επικαρπωτής ή νομέας ακινήτου. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος επιβαρύνει τον ενοικιαστή ακινήτου, υπόχρεος πληρωμής θα είναι ο ενοικιαστής, αλλά στη συνέχεια το ποσό των τελών θα αφαιρείται από το ενοίκιο.

Ο καθιστάμενος για πρώτη φορά, ιδιοκτήτης ή επικαρπωτής ή νομέας ακινήτων, οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά στον δήμο που βρίσκονται τα ακίνητα, μέσα σε 1 μήνα από την πράξη αναγνώρισης του δικαιώματός του, δήλωση ακινήτων. Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων η δήλωση υποβάλλεται εντός 2 μηνών.

Διακοπή ηλεκτροδότησης. Σε περίπτωση μη πληρωμής τριών συνεχόμενων μηνιαίων λογαριασμών ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας οφείλει να προβαίνει σε διακοπή της σύνδεσης και δεν την επαναφέρει μέχρι να εξοφληθεί το οφειλόμενο ποσό.

Οι παλαιές οφειλές. Ληξιπρόθεσμες οφειλές που θα έχουν βεβαιωθεί έως την 31 Δεκεμβρίου 2026, από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων θα διεκδικούνται από τους δήμους.