Πριν από καιρό είχε παραιτηθεί από τα συριζαϊκά όργανα. Χθες παρέδωσε και την κομματική του ταυτότητα ο Διονύσης Τεμπονέρας για να πάει στο κόμμα Τσίπρα. Θέλει, έγραψε, κι αυτός την κυβερνώσα Αριστερά της σύγχρονη εποχής. Και πιστεύει ότι ο παλιός του αρχηγός μπορεί να την εκφράσει επειδή «το έχει πράξει επιτυχημένα στο παρελθόν». Αλλος ένας του χώρου για τον οποίο δεν έχει σημασία ποιος ήταν στ΄ αλήθεια ο πρώτος αριστερός πρωθυπουργός αλλά ποιος ο ίδιος θυμάται πως ήταν.

Σενάρια

Ο Νίκος Παππάς απέκλεισε κατηγορηματικά τα σενάρια που κυκλοφορούν για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. «Οποιος έχει στο μυαλό του σενάρια αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής του κόμματος, θα τον καλούσα να μη χαλάει ούτε φαιά ουσία ούτε μυϊκό ιστό», σημείωσε. Το ίδιο έκανε και για όσα θέλουν τη συριζαϊκή περιουσία να εκποιείται. «Δεν ξέρω ποιο χέρι μπορεί να πάρει αυτή την πρωτοβουλία χωρίς να του κοπεί πολιτικά από τη ρίζα», δήλωσε χαρακτηριστικά. Βέβαια, ο εν λόγω δεν συμπεριλαμβάνεται σίγουρα στους σεναριογράφους του σίκουελ της κυβερνώσας Αριστεράς.

Πρόταση

Τι επιθυμούν οι πολίτες; Κατά την Ολγα Γεροβασίλη, μια κυβερνώσα Αριστερά με «κοινωνικό ριζοσπαστισμό, με οικονομικό και πατριωτικό ρεαλισμό». Αναζητούν «μία πρόταση με αξίες, με στρατηγική, τακτική και στόχο» που θα «μπορεί να δημιουργήσει κοινωνικό κύμα». Από τις προηγούμενες απαντήσεις που έδωσε στη σχετική συνέντευξη εξάγει κανείς το συμπέρασμα ότι όλα αυτά θα τα προσφέρει το κόμμα που θα ιδρύσει αύριο ο Τσίπρας. Αρα, μάλλον το 70% των συμμετεχόντων στα γκάλοπ, που λένε πως δεν θα το ψηφίσουν, δεν το έχουν καταλάβει.

Ενθουσιασμός

Τελικά, δεν του άρεσε του Παναγιώτη Ψωμιάδη η πρεμιέρα του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία – Μαρία Καρυστιανού – Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών (θέλω να εμπεδώσετε το πλήρες όνομα του νέου πολιτικού φορέα, παρότι μοιάζει με ονοματεπώνυμο ισπανίδας αριστοκράτισσας). Γιατί; «Δεν είχε νεολαία, δεν είδα ενθουσιασμό», διαπίστωσε ο πρώην νομάρχης, περιφερειάρχης και βουλευτής. Να τον ακούτε. Ξέρει απ΄ αυτά. Πέρυσι το καλοκαίρι, π.χ., τραγούδησε με την Εφη Θώδη σε πανηγύρι στην Αργαλαστή Πηλίου κι ένιωσε πώς δονούνται τα ζωηρά ακροατήρια.