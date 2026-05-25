Ο Πάπας Λέων προειδοποίησε ότι «η ανθρωπότητα ολισθαίνει προς μια βίαιη κουλτούρα εξουσίας», αφήνοντας αιχμές κατά του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Οι δηλώσεις του εντάσσονται σε μια ευρύτερη τοποθέτηση για τη σύγχρονη παγκόσμια αστάθεια και τη συνεχή απειλή των πολεμικών συγκρούσεων.

Ο ποντίφικας επισήμανε πως «τα τελευταία 60 χρόνια έχουν σημαδευτεί από συγκρούσεις εκπληκτικής βαρβαρότητας, που συχνά πλήττουν τον άμαχο πληθυσμό σε μαζική κλίμακα». Με έντονο ύφος, υπογράμμισε ότι η ειρήνη αντιμετωπίζεται πλέον ως εύθραυστο διάλειμμα ανάμεσα σε πολέμους και όχι ως συλλογική ευθύνη των εθνών.

«Η ανθρωπότητα ολισθαίνει προς μια βίαιη κουλτούρα εξουσίας, όπου η ειρήνη δεν εμφανίζεται πλέον ως ευθύνη που πρέπει να αναλάβει κανείς, αλλά ως ένα εύθραυστο διάστημα ανάμεσα σε συγκρούσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πάπας, αναδεικνύοντας τον κίνδυνο της αδιαφορίας απέναντι στη βία.

Απόρριψη της θεωρίας του «δίκαιου πολέμου»

Ο Πάπας Λέων απέρριψε κατηγορηματικά τη θεωρία του «δίκαιου πολέμου», μια δογματική θέση που η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία χρησιμοποιεί από τον 5ο αιώνα για την αξιολόγηση των συγκρούσεων. Όπως τόνισε, η συγκεκριμένη θεώρηση έχει οδηγήσει επανειλημμένα στη νομιμοποίηση της βίας.

Η θεωρία αυτή, που δικαιολογεί πολέμους μόνο για λόγους άμυνας, έχει επικαλεστεί από αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, μεταξύ των οποίων και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, για να υποστηρίξουν τη στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν.

«Η θεωρία του ‘δίκαιου πολέμου’, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ συχνά για να δικαιολογήσει κάθε είδους πόλεμο, είναι πλέον ξεπερασμένη. Η χρήση βίας και όπλων αντανακλά μια σχεσιακή φτώχεια που έχει πάντα καταστροφικές συνέπειες για τον άμαχο πληθυσμό», σημείωσε ο Πάπας.

Ανησυχία για πολιτικές σκοπιμότητες πίσω από τους πολέμους

Παράλληλα, ο ποντίφικας εξέφρασε έντονη ανησυχία ότι ορισμένοι ηγέτες ενδέχεται να προκαλούν πολεμικές συγκρούσεις με στόχο να αποσπάσουν την προσοχή των πολιτών από τα εσωτερικά προβλήματα των χωρών τους.

«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο ορισμένοι ηγέτες να θεωρούν τις ένοπλες συγκρούσεις ως έναν αποτελεσματικό τρόπο για να αποσπάσουν την προσοχή από τα εσωτερικά προβλήματα και ως ένα κυνικό μέσο για τη διαχείριση των δυσκολιών», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πάπας.

Πηγή: Associated Press, Reuters