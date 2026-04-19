Οι επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του πάπα Λέοντα προκάλεσαν αντιδράσεις στη διεθνή σκηνή, με τον υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν Νοέλ Μπαρό να δηλώνει ότι δεν είναι «αποδεκτές».

Η τοποθέτησή του ήρθε στον απόηχο των επικρίσεων που έχει διατυπώσει ο Αμερικανός πρόεδρος εναντίον του ποντίφικα το τελευταίο διάστημα.

«Δεν τις κατανοώ και δεν πιστεύω πως είναι αποδεκτές, υπό την έννοια ότι η αποστολή του ποντίφικα είναι να απευθύνει έκκληση για ειρήνη και για αδελφοσύνη σε όλα τα μέρη και σε όλες τις περιστάσεις», ανέφερε ο Μπαρό μιλώντας στο ραδιοφωνικό δίκτυο RadioJ.

Η ένταση κλιμακώθηκε μετά την παθιασμένη ομιλία του πάπα Λέοντα στις 11 Απριλίου, κατά του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε χαρακτηρίζοντας τον ποντίφικα «αδύναμο», προκαλώντας νέο κύμα αντιδράσεων.

Ανάμεσα σε όσους σχολίασαν το περιστατικό ήταν και η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, η οποία χαρακτήρισε επίσης «απαράδεκτες» τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ εις βάρος του πάπα.