Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει την εξαιρετική του πορεία στον ανοιχτό στίβο, καταγράφοντας ακόμη μία μεγάλη εμφάνιση στο Paavo Nurmi Games στο Τούρκου της Φινλανδίας, όπου κατέκτησε την πρώτη θέση με άλμα στα 6.00μ.

Ο Έλληνας επικοντιστής, που είχε ήδη περάσει το φράγμα των 6 μέτρων νωρίτερα στη σεζόν στο διεθνές μίτινγκ της Κύπρου, επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε σταθερά υψηλό επίπεδο, δείχνοντας συνέπεια σε μεγάλα ύψη και επιχειρώντας παράλληλα ακόμη πιο απαιτητικές προσπάθειες.

Ξεκίνησε τον αγώνα του από τα 5.60μ, επιλογή πιο ψηλή από όλους τους υπόλοιπους αθλητές, ενώ στη συνέχεια άφησε τα 5.72μ και χρειάστηκε μόλις ένα άλμα στα 5.82μ για να «κλειδώσει» ουσιαστικά την πρωτιά. Ο Κέισι Λάιτφουτ έμεινε στη δεύτερη θέση, καθώς μπορεί να είχε περάσει τα 5.72μ, όμως δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα 5.82μ, μένοντας με τρεις άκυρες προσπάθειες.

Ο Καραλής συνέχισε με άψογη προσπάθεια στα 6.00μ, όμως στα 6.10μ δεν μπόρεσε να βρει έγκυρο άλμα σε τρεις προσπάθειες. Παρ’ όλα αυτά, η εικόνα του στον αγώνα επιβεβαίωσε την ανοδική του κατάσταση ενόψει της συνέχειας.

Επόμενοι σταθμοί για τον Έλληνα πρωταθλητή είναι το Golden Spike στην Οστράβα (16/6) και το Diamond League της Ντόχα (19/6), όπου θα επιδιώξει νέες υψηλές επιδόσεις.

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Τα αποτελέσματα του αγώνα: