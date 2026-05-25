Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση τόσο κατά των Δημοκρατικών όσο και εναντίον Ρεπουμπλικανών επικριτών του, απαντώντας στις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί για την πιθανή συμφωνία που διαπραγματεύεται με το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι, κατά την άποψή του, είτε θα υπάρξει μια «σπουδαία και ουσιαστική» συμφωνία είτε δεν θα υπάρξει καθόλου.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ δήλωσε ότι «γελά» με όλους τους «Dumocrats», τους RINOs και τους «ανόητους» που, όπως υποστήριξε, «δεν γνωρίζουν τίποτα» για την υπό διαπραγμάτευση συμφωνία με την Τεχεράνη. Όπως σημείωσε, ορισμένα ζητήματα «δεν έχουν καν ακόμη τεθεί υπό διαπραγμάτευση».

Στο στόχαστρό του βρέθηκαν και συγκεκριμένα στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ανάμεσά τους οι γερουσιαστές Τομ Τίλις και Μπιλ Κάσιντι, καθώς και ο βουλευτής Τόμας Μάσι. Ο Τραμπ τους χαρακτήρισε «αδύναμους», «αναποτελεσματικούς» και «losers», κατηγορώντας τους ότι προκαλούν «διχασμό και ήττες».

Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε επίσης τις συγκρίσεις με την πυρηνική συμφωνία JCPOA, την οποία χαρακτήρισε «καταστροφή» της κυβέρνησης Μπαράκ Ομπάμα. Υποστήιξε ότι η συμφωνία εκείνη άνοιγε «άμεσο δρόμο» για την απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν.

«Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία. Θα είναι το ακριβώς αντίθετο από την καταστροφική JCPOA», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, καταλήγοντας: «Όχι, εγώ δεν κάνω τέτοιες συμφωνίες».