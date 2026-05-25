Ακατάλληλη για τη διεξαγωγή της δίκης των Τεμπών χαρακτήρισε ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων την αίθουσα του «Γαιόπολις», κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (25/5) στη Θεσσαλονίκη.

Οι συγγενείς των θυμάτων εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια για τις συνθήκες διεξαγωγής της διαδικασίας, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην αυξημένη αστυνομική παρουσία εντός της αίθουσας, αλλά και στις περιορισμένες δυνατότητες παρακολούθησης της δίκης από τους ίδιους.

Ενόψει της επανέναρξης της δίκης στις 27 Μαΐου, η Ελένη Βασάρα σημείωσε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ότι η αίθουσα δεν καλύπτει τις ανάγκες των συγγενών, τονίζοντας πως «δεν είναι δυνατόν να παρακολουθούμε τη δίκη από οθόνη έξω από την αίθουσα».

Παράλληλα, οι συγγενείς αναφέρθηκαν στην πορεία της έρευνας, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση έχει διαχωριστεί σε επιμέρους σκέλη, ενώ –όπως ανέφεραν– παραμένουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα που σχετίζονται με το κατηγορητήριο και την απόδοση ποινικών ευθυνών.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Παύλος Ασλανίδης, ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ζητώντας, όπως είπε, να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους τα θύματα της τραγωδίας.

Αναφορά έγινε και στο κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού, με τον κ. Ασλανίδη να δηλώνει πως θεωρεί αποπροσανατολιστική την ίδρυσή του αυτή την περίοδο, επισημαίνοντας ότι προτεραιότητα παραμένει η αναζήτηση της αλήθειας για την υπόθεση των Τεμπών.

Από την πλευρά της, η κ. Βασάρα υπογράμμισε ότι ο Σύλλογος δεν μπορεί να λειτουργεί ως μέσο εξυπηρέτησης προσωπικών φιλοδοξιών.