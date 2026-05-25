Ο Ιούνιος βρίσκεται προ των πυλών και αναμένεται να αποτελέσει τον μήνα κατά τον οποίο θα αρχίσουν να καταγράφονται οι πρώτες ουσιαστικές εξελίξεις στον Αρη… Πάντα με τη σημείωση ότι δεν αποκλείεται να υπάρξει κάτι στην τελευταία εβδομάδα του Μαΐου που αρχίζει από σήμερα. Φαντάζει, ωστόσο, δύσκολο.

Οι «κιτρινόμαυροι» ετοιμάζονται για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό καλοκαίρι, με αρκετές αλλαγές στο έμψυχο δυναμικό και στόχο τη δημιουργία ενός σαφώς πιο ποιοτικού, ανταγωνιστικού και κυρίως ισορροπημένου συνόλου σε σχέση με την περασμένη σεζόν.

Ο ακριβής αριθμός των μεταγραφικών κινήσεων παραμένει ανοιχτός και θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις αποχωρήσεις που θα προκύψουν, αλλά και από την πορεία των επαφών που θα πραγματοποιήσει ο Ρούμπεν Ρέγες στο συγκεκριμένο κομμάτι.

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει ήδη μια ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με τις βασικές ανάγκες του ρόστερ και, κατ’ επέκταση, έναν πρώτο υπολογισμό για τις προσθήκες που απαιτούνται. Το γνωστό και ως… starter pack.

Ο Αρης αναζητά δεδομένα δύο κεντρικούς αμυντικούς, τουλάχιστον έναν αριστερό μπακ —με πιθανότητα να αποκτηθεί και δεύτερος—, δύο μέσους, δύο εξτρέμ και έναν ποδοσφαιριστή για τον ρόλο του επιτελικού χαφ.

Σε αυτά προστίθεται και η περίπτωση τερματοφύλακα, εφόσον δεν συνεχίσει ο Αθανασιάδης, του οποίου το θέμα παραμένει ναι μεν δύσκολο αλλά ακόμα είναι ανοικτό. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των μεταγραφών ενόψει της νέας χρονιάς φαίνεται να ξεκινά από τις 9-10 κινήσεις. Πρόκειται για έναν αριθμό που ανταποκρίνεται και στις εκτιμήσεις του Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος θεωρεί πως αυτές είναι περίπου οι πραγματικές ανάγκες της ομάδας, χωρίς να αποκλείεται φυσικά η πραγματοποίηση επιπλέον προσθηκών.

Το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει περισσότερο όσο προχωρά το καλοκαίρι και διαμορφώνονται οι εξελίξεις γύρω από τις αποδεσμεύσεις και τον συνολικό σχεδιασμό του ρόστερ.