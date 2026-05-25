Ασκηση έρευνας και διάσωσης πραγματοποιεί η Τουρκία στο Αιγαίο, κλείνοντας με παράνομη NAVTEX τρεις περιοχές στις 2, 4 και 5 Ιουνίου. Τις ημέρες που – θεωρητικά – θα έρθει προς ψήφιση και ο νόμος της «Γαλάζιας Πατρίδας». Θυμίζω ότι, παράλληλα, στις 4-14 Ιουνίου ο τουρκικός στόλος θα βγει σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο για την άσκηση «Θαλασσόλυκος 2», ενώ η τουρκική αεροπορία θα κάνει άσκηση επιστράτευσης και κινητοποίησης σε όλα της τα αεροδρόμια την 1η Ιουνίου και τη 2α Ιουλίου. Εχουμε ως δεδομένο, δηλαδή, πως η Τουρκία θα βγάλει για τον σκοπό αυτών των ασκήσεων τουλάχιστον 90 μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού της, αλλά και με πρόσχημα τις ασκήσεις έρευνας και διάσωσης πολλές μονάδες της τουρκικής ακτοφυλακής, σε μια περίοδο που η Αγκυρα έχει διαφημίσει ότι θα κάνει νόμο το αναθεωρητικό δόγμα. Εξού και τα επιτελεία στην Αθήνα είναι σε επιφυλακή.

Επιθεώρηση στον «νέο ΟΠΕΚΕΠΕ»

Τριήμερη απόβαση για επιθεώρηση θα κάνει η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβουλίου στην Αθήνα από αύριο, με επίκεντρο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ειδικότερα, η αντιπροσωπεία της επιτροπής έρχεται για να ενημερωθεί για όσα συμβαίνουν σήμερα στη νέα γραμματεία που αντικατέστησε τον «αμαρτωλό» Οργανισμό, αλλά και για το υπόβαθρο της υπόθεσης συνολικά και την πορεία των ερευνών για τις παράνομες επιδοτήσεις. Στο παρασκήνιο, βέβαια, μαθαίνω ότι έγιναν σοβαρές προσπάθειες της αντιπολίτευσης στην επιτροπή της Ευρωβουλής (κυρίως δε από τον Γιάννη Μανιάτη, που θα συμμετέχει στην αποστολή) για να διευρυνθεί η ατζέντα των συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν.

Ομως η πλειοψηφία του ΕΛΚ, της ευρωομάδας της ΝΔ, απέρριψε όλες τις προτάσεις τους, όπως π.χ. να γίνουν συναντήσεις των ευρωβουλευτών με παραγωγούς, κτηνοτρόφους και τους πρώην διοικητές του ΟΠΕΚΕΠΕ που «καρατομήθηκαν» άρον άρον όταν επιχείρησαν να χαλάσουν το… πάρτι. Ο χοντρός καβγάς, μάλιστα, έγινε γύρω από το πρόσωπο της υπαλλήλου που αποκάλυψε το σκάνδαλο, της Παρασκευής Τυχεροπούλου. Στην τελευταία συνεδρίαση της επιτροπής στις Βρυξέλλες, κατά τη διάρκεια συζήτησης για το πρόγραμμα της αποστολής, το ΕΛΚ έφτασε στο σημείο να απειλήσει με αποχώρηση από την αντιπροσωπεία που θα ταξιδέψει στην Αθήνα, προκειμένου να μπλοκάρει τη συνάντηση με την Τυχεροπούλου. Τελικά, ύστερα από ασφυκτική πίεση, οι μόνες φωνές εκτός κυβερνητικής γραμμής που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα είναι η ίδια η Τυχεροπούλου και η Εθνική Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Ο Βλάχος και τα ψηφοδέλτια

Μεταφέρω νεότερα για το θέμα του Γιώργου Βλάχου, μιας και σας έγραφα τις προάλλες για τη συνειδητή απόφαση του βουλευτή της ΝΔ στην Περιφέρεια Αττικής να απέχει από την ψηφοφορία για την προανακριτική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την οποία εκδήλωσε τη δυσαρέσκειά του, διακριτικά αλλά ανοιχτά. Ακούω πλέον ότι στην Πειραιώς θεωρούν ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην πολιτευτεί με τη ΝΔ στις επόμενες εθνικές εκλογές. Η φήμη φούντωσε για τα καλά στα κοινοβουλευτικά πηγαδάκια όταν η απουσία του έγινε διπλή, αφού δεν ψήφισε ούτε για την εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές. Διότι, παρά την εικόνα ενότητας που θέλει να εκπέμπει το Μέγαρο Μαξίμου, οι εσωκομματικές διεργασίες συνεχίζονται. Υπογείως.

Αποκωδικοποιούν τον Σαμαρά

Στις διεργασίες αυτές παίζει έναν προφανή ρόλο το ερώτημα των επόμενων κινήσεων του Αντώνη Σαμαρά, παρά την επίμονη προσπάθεια του Μαξίμου να θέλει να δείξει ότι δεν το απασχολεί το θέμα. Προφανώς και τους απασχολεί, ειδικά μετά τη μετωπική επίθεση που έκανε στην κυβέρνηση ο πρώην πρωθυπουργός την περασμένη Παρασκευή στη Βουλή. Κυβερνητικές πηγές θεωρούν ότι η απόφασή του να πάρει τον λόγο στη συγκεκριμένη συζήτηση ήταν μια έμμεση προαναγγελία για τη δημιουργία ενός νέου κομματικού φορέα. Κι αυτό γιατί εκτιμούν πως τα ιδεολογικά στοιχεία της ομιλίας του (τα περί «ποταμίσιας ιδεολογίας») ήταν ένα κάλεσμα στρατολόγησης απογοητευμένων νεοδημοκρατών, μέσω των δικτύων υποστήριξής του που είναι σε πλήρη κινητοποίηση στον χώρο της «πατριωτικής Δεξιάς» και διατηρούν διαύλους και με βουλευτές. Και δεν μιλάμε μόνο για σαμαρικούς βουλευτές. Αλλά και για καραμανλικούς.

Απόδραση στη Μύκονο

Σαββατοκύριακο στη Μύκονο πέρασε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία μετά το Πάσχα έχει αρχίσει και τις εξορμήσεις εκτός πρωτεύουσας. Δεν είναι, βέβαια, η πρώτη φορά που πάει στο νησί, καθώς και η ίδια έχει πει δημόσια πόσο το αγαπάει, αλλά μια πρόσκληση της γαλάζιας Κατερίνας Μονογυιού και ο καλός καιρός ήταν μια αφορμή να επιστρέψει. Μάρτυρας μου είπε πως την Κυριακή το πρωί εθεάθη σε γνωστό beach club στον Πάνορμο, παρέα με τον φίλο, συνεργάτη της και πρόεδρο της οργάνωσης Greek Americans for Trump Κρις Μαραφάτσος.