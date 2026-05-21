Στη δημοσιότητα δόθηκαν δύο επιστολές που έστειλε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι προς τον Γιώργο Φλωρίδη και η αλλαγή ύφους και τόνου ανάμεσά τους αποτυπώνει το πώς… στέρεψαν τα χαμόγελα ξανά ανάμεσα στην Αθήνα και το Λουξεμβούργο. Η πρώτη επιστολή, με ημερομηνία 24 Απριλίου, συντάχθηκε μετά την επίσκεψη της Κοβέσι στην Αθήνα. Το ύφος ήταν θεσμικό και εποικοδομητικό, καθώς παρέθετε προτάσεις στο πλαίσιο του διαλόγου με την ελληνική κυβέρνηση, με στόχο τη διευκόλυνση του έργου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αντί του περιορισμού της. Η δεύτερη επιστολή είναι αυτή που στάλθηκε εσπευσμένα προχθές, μόλις έγινε γνωστή η αιφνιδιαστική τροπολογία Φλωρίδη που νομοθέτησε τις ειδικές δικαστικές διαδικασίες για πολιτικά πρόσωπα, επιχειρώντας να αποκλείσει τους εντεταλμένους Ευρωπαίους Εισαγγελείς από έρευνες εις βάρος τους, «κάτι που δεν επιτρέπεται βάσει του ισχύοντος δικαίου της Ενωσης», όπως αναφέρει. Δεν κρύβει, επίσης, την ενόχλησή της για την αιφνιδιαστική βραδινή τροπολογία. Τελικά, μετά τις αντιδράσεις, ο Φλωρίδης προέβη σε μια διορθωτική προσθήκη, ώστε να μην αμφισβητούνται τα ανακριτικά καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αρα η αντίδραση της Κοβέσι είχε και κάποια βάση…

Ο κρυμμένος διοικητής

Το να έχει αστυνομική ασφάλεια ο διοικητής της ΕΥΠ είναι λογικό. Το να επιστρατεύεται πολυάριθμη δύναμη της αστυνομικής φρουράς της Βουλής για να εμποδίσει ακόμη και την προσέγγιση δημοσιογράφων στον χώρο της ακρόασης του διοικητή Θεμιστοκλή Δεμίρη κάπως υπερβαίνει τα εσκαμμένα. Αυτή η υπερβολή συνέβη χθες κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Ηταν τέτοια η επιφυλακή και κινητοποίηση που επέδειξε η Υπηρεσία Ασφαλείας της Βουλής, που οι αστυνομικοί έξω από την αίθουσα της Γερουσίας απαγόρευαν την παραμονή των κοινοβουλευτικών συντακτών ακόμη και στον διάδρομο. Μιλάμε για τους διαπιστευμένους συντάκτες της Βουλής, όχι άγνωστους ή νεοεισερχόμενους στο κτίριο. Στην ερώτησή τους δε, αν είναι εντολή του φρουράρχου, η απάντηση που έλαβαν από την επικεφαλής αστυνομικό, η οποία δεν δίστασε να επικαλεστεί τον βαθμό της («δεν είμαι αστυνόμος, αλλά αστυνομική διευθύντρια…») ήταν ότι «δεν είναι υποχρέωσή μου να απαντήσω».

Πόλεμος διαρκείας

Στα άκρα έχει φτάσει η κόντρα της Μαρίας Καρυστιανού με τον Νίκο Καραχάλιο, αν κρίνω και από όσα εκείνος είπε στη διαδικτυακή εκπομπή «15 Λεπτά» με τον Γιώργο Παπαχρήστο στον ιστότοπο των «ΝΕΩΝ» (tanea.gr). Υποστήριξε, για παράδειγμα, ότι η επίσπευση των αποκαλυπτηρίων του κόμματος αποφασίστηκε με τη συνδρομή της αστρολογίας, αλλά και αναφέρθηκε σε μια γερόντισσα που υποτίθεται ότι συμβουλεύει την Καρυστιανού, ονόματι «Ακυλίνα», η οποία μένει στα βάθη της Συρίας και ήταν υπό την προστασία των ειδικών δυνάμεων της Ρωσίας απέναντι στον ISIS, ενώ την επισκέπτονταν ως «οραματίστρια» και μέλη της οικογένειας του Ασαντ… Με αυτά τα μεταφυσικά άκρη δεν βγάζω. Αναφέρθηκε και σε υποστηρικτές της Καρυστιανού που είναι «δραχμιστές» και «ρωσόφιλοι», ανάμεσά τους έναν έλληνα επιχειρηματία που ήταν – κατά τον Καραχάλιο – «στο ΔΣ της εταιρείας πλοήγησης πυραυλικών συστημάτων του ρωσικού υπουργείου Αμυνας». Τέλος, ο Καραχάλιος ανέφερε ότι η ξαφνική εμφάνιση χιλιάδων υποστηρικτών του νέου κόμματος στα social media δικαιολογεί υπόνοιες για «bots», χωρίς αυτό να σημαίνει απαραιτήτως πως υπάρχει κάποια ρωσική «επιχείρηση» από πίσω.

Το κασκόλ του Μερτς

Εγκάρδιο ήταν το τετ α τετ του Κωστή Χατζηδάκη με τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς χθες στην Μπούντεσταγκ. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης βρίσκεται στο Βερολίνο, καλεσμένος στον «Ελληνογερμανικό Διάλογο» που διοργανώνει το ίδρυμα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. Με τον Μερτς γνωρίζονται παλαιόθεν από το ΕΛΚ, οπότε τα είπαν φιλικά. Εντύπωση έκανε στον Χατζηδάκη πως ο Μερτς κρατούσε ένα κόκκινο κασκόλ και τον ρώτησε ποιας ποδοσφαιρικής ομάδας ήταν. Η απάντηση τον αιφνιδίασε, αφού ο Μερτς του εξήγησε ότι το κασκόλ είναι του SPD, του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, και του το είχαν κάνει δώρο αντιπολιτευόμενοι βουλευτές. Αλλα ήθη…

Μεταξύ σιωπής και διπλωματικής άνεσης

Μηνύματα συνεργασίας και ανάγκης για διάλογο μεταξύ των μεσογειακών χωρών εξέπεμψε ο Γιώργος Παπανδρέου στην 9η Σύνοδο του «Circle the MED – The Mediterranean Forum» που φέτος έχει ως τιμώμενη χώρα την Αίγυπτο. Ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του μεσογειακού φόρουμ έκανε λόγο για ιστορικές προκλήσεις ενώπιον των οποίων βρίσκεται ξανά η ευρύτερη περιοχή, ενώ άφησε μια αιχμή για το Παλαιστινιακό. «Μπορούμε να σιωπήσουμε για τη Γάζα για χάρη της διπλωματικής άνεσης ή μπορούμε να μιλήσουμε με ειλικρίνεια και να οικοδομήσουμε την αξιοπιστία από την οποία εξαρτάται η μελλοντική μας ειρήνη» ανέφερε, σχολιάζοντας «με το γάντι» τις σχέσεις Αθήνας και Τελ Αβίβ.