Μεγάλες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν σήμερα το μεσημέρι (21/5/2026) οι οδηγοί στον Κηφισό, με την κυκλοφορία να έχει «παραλύσει» σε μεγάλο τμήμα της λεωφόρου. Οι ουρές των οχημάτων εκτείνονται από το ύψος της Κηφισιάς έως και το Αιγάλεω, με αυτοκίνητα, φορτηγά και μηχανές να κινούνται με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αυξημένη κίνηση οφείλεται κυρίως σε μικρής έκτασης τροχαία ατυχήματα που σημειώθηκαν νωρίτερα στον άξονα του Κηφισού.

Προβλήματα καταγράφονται και σε άλλους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, όπως η Κηφισίας, αλλά και δρόμοι γύρω από το κέντρο της Αθήνας και τα νότια προάστια, όπου παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις.

Στο κέντρο της πόλης, ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στη Βασιλίσσης Σοφίας, τη Βασιλίσσης Αμαλίας και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου.

