Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι ακόμη τραυματίστηκαν όταν ένα τετραώροφο κτίριο κατέρρευσε στη διάρκεια της νύχτας στη μαροκινή πόλη της Φεζ, περίπου 200 χιλιόμετρα ανατολικά του Ραμπάτ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο 2M είχε αρχικά μεταδώσει ότι οι νεκροί ανέρχονταν σε 11, ωστόσο προχώρησε αργότερα σε επίσημη διόρθωση του απολογισμού.

Όπως ανέφεραν οι αρχές, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις αναζήτησης για τον εντοπισμό πιθανών εγκλωβισμένων στα χαλάσματα.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της κατάρρευσης, ενώ οι κάτοικοι των γειτονικών κτιρίων κλήθηκαν να τα εγκαταλείψουν προληπτικά, λόγω φόβων για ενδεχόμενη κατάρρευση και άλλων κατασκευών.

Η Φεζ, πρώην πρωτεύουσα και τρίτη πολυπληθέστερη πόλη του Μαρόκου, έχει βιώσει και άλλα παρόμοια περιστατικά τους τελευταίους μήνες. Τον Δεκέμβριο, δύο κτίρια κατέρρευσαν, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 22 ανθρώπων.

