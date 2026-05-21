Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι ακόμη τραυματίστηκαν όταν ένα τετραώροφο κτίριο κατέρρευσε στη διάρκεια της νύχτας στη μαροκινή πόλη της Φεζ, περίπου 200 χιλιόμετρα ανατολικά του Ραμπάτ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

A residential building collapsed early today in the Ain Nokbi area of Fez, prompting a major emergency response by local authorities and Civil Protection teams. Initial reports from converging local media said at least three people were killed and six others injured, while… pic.twitter.com/9ses96sogT — Morocco World News (@MoroccoWNews) May 21, 2026

Το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο 2M είχε αρχικά μεταδώσει ότι οι νεκροί ανέρχονταν σε 11, ωστόσο προχώρησε αργότερα σε επίσημη διόρθωση του απολογισμού.

Όπως ανέφεραν οι αρχές, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις αναζήτησης για τον εντοπισμό πιθανών εγκλωβισμένων στα χαλάσματα.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της κατάρρευσης, ενώ οι κάτοικοι των γειτονικών κτιρίων κλήθηκαν να τα εγκαταλείψουν προληπτικά, λόγω φόβων για ενδεχόμενη κατάρρευση και άλλων κατασκευών.

Un immeuble de quatre étages dans le quartier de Ain Noqbi s’est effondré tôt ce matin.https://t.co/5Sr5J7eWVU pic.twitter.com/Vweeu4fxeE — Maroc Hebdo (@marochebdo) May 21, 2026

Η Φεζ, πρώην πρωτεύουσα και τρίτη πολυπληθέστερη πόλη του Μαρόκου, έχει βιώσει και άλλα παρόμοια περιστατικά τους τελευταίους μήνες. Τον Δεκέμβριο, δύο κτίρια κατέρρευσαν, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 22 ανθρώπων.