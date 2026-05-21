Τραγωδία σημειώθηκε στην Ισπανία όταν ένα κοριτσάκι δύο ετών έχασε τη ζωή του από θερμοπληξία, αφού παρέμεινε για ώρες μέσα στο αυτοκίνητο του πατέρα του, εν μέσω ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών για την εποχή.

Το περιστατικό συνέβη στην πόλη Μπριόν της Γαλικίας, όπου το παιδί υπέστη καρδιακή ανακοπή την Τετάρτη, μετά από πολύωρη παραμονή στο όχημα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πατέρας του παιδιού το ξέχασε μέσα στο αυτοκίνητο, καθώς αποσπάστηκε από τηλεφώνημα κατά τη διάρκεια της πρωινής διαδρομής.

Όπως μεταδίδουν ισπανικά και βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο πατέρας είχε προηγουμένως αφήσει το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας στο σχολείο και στη συνέχεια κατευθύνθηκε στη δουλειά του, χωρίς να αντιληφθεί ότι η δίχρονη κόρη του παρέμενε στο πίσω κάθισμα.

En España, las autoridades investigan la muerte de una menor de dos años quien fue olvidada por su padre dentro de un vehículo en la provincia de La Coruña, Galicia. Según informes de la Guardia Civil, la víctima falleció luego de permanecer varias horas dentro del automóvil,… pic.twitter.com/egy8fvh8Ua — Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) May 21, 2026

Ο συναγερμός σήμανε λίγες ώρες αργότερα, όταν η μητέρα πήγε να παραλάβει το παιδί από τον παιδικό σταθμό και ενημερώθηκε ότι δεν είχε πάει εκεί το πρωί. Οι γονείς ειδοποίησαν άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, όμως το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού

Η αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του τραγικού συμβάντος, ενώ σύμφωνα με τις τοπικές αρχές η οικογένεια λαμβάνει ψυχολογική υποστήριξη. Το δημοτικό συμβούλιο του Brión κήρυξε διήμερο πένθος στη μνήμη του παιδιού και ανακοίνωσε την τήρηση ενός λεπτού σιγής.

Σε ανακοίνωσή του, το Δημοτικό συμβούλιο εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια και δήλωσε ότι θα διαθέσει όλους τους απαραίτητους δημοτικούς πόρους για τη στήριξή της.

Ακραίες θερμοκρασίες στη χώρα

Το δυστύχημα σημειώθηκε την ώρα που η Ισπανία βρίσκεται αντιμέτωπη με κύμα ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών για τον μήνα Μάιο. Η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet προειδοποίησε ότι σε ορισμένες περιοχές ο υδράργυρος μπορεί να φτάσει έως και τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Από την πλευρά τους, οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για θερμοκρασίες που θυμίζουν μέσα καλοκαιριού, υπογραμμίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια οι περίοδοι έντονης ζέστης εμφανίζονται ολοένα και νωρίτερα.

Σημειώνεται ότι, η Ισπανία συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες που πλήττονται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή, με συχνότερους καύσωνες και αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης μεγάλων δασικών πυρκαγιών.