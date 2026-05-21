Ερευνα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ σε 6.000 εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα αναδεικνύει σημαντικές αναντιστοιχίες μεταξύ σπουδών, δεξιοτήτων και εργασίας, καθώς το 42,6% δηλώνει μικρή ή καμία σχέση των προσόντων του με τη δουλειά του.

Πρόκειται για ποσοτική έρευνα, με τηλεφωνικές συνεντεύξεις, στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία, σε δείγμα 6.000 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε από 3 Νοεμβρίου έως 9 Δεκεμβρίου 2025 από τις εταιρείες Alco, Metron Analysis και Prorata, με βάση ερωτηματολόγιο που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τα στελέχη του ΙΝΕ ΓΣΕΕ.

Τα ευρήματα αναδεικνύουν μια σύνθετη εικόνα για τη σχέση ανάμεσα στις δεξιότητες, στην εργασία, στο ανθρώπινο δυναμικό και στη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση.

Καταγράφονται σημαντικές αναντιστοιχίες ανάμεσα στις σπουδές, στα προσόντα, στις δεξιότητες και στο πραγματικό περιεχόμενο της εργασίας.

Αναδεικνύεται ότι η συζήτηση για τις δεξιότητες δεν αφορά μόνο την επάρκεια των εργαζομένων, αλλά και την ποιότητα των θέσεων εργασίας, την οργάνωση της παραγωγής, την αξιοποίηση των υφιστάμενων δεξιοτήτων και τη σύνδεση της κατάρτισης με τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των κλάδων.

Ταυτόχρονα η μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων θεωρεί ότι διαθέτει τις δεξιότητες που απαιτεί η θέση εργασίας τους και ότι ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους.