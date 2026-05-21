Το The Late Show ρίχνει απόψε αυλαία, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής για την αμερικανική τηλεόραση. Ο παρουσιαστής και κωμικός Στίβεν Κολμπέρ, γνωστός για τη σατιρική του ματιά και την κριτική του απέναντι στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αποχαιρετά το κοινό του στο δίκτυο CBS, σε ένα φινάλε που πολλοί ερμηνεύουν ως πολιτικά φορτισμένο.

Η απόφαση για το τέλος της εκπομπής, που μετρά 33 χρόνια παρουσίας, είχε ληφθεί ήδη από το περασμένο καλοκαίρι. Ο Κολμπέρ είχε χαρακτηρίσει «μεγάλη δωροδοκία» τη συμφωνία ύψους 16 εκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ της Paramount – μητρικής εταιρείας του CBS – και του Τραμπ, σχετικά με το υποτιθέμενο μοντάζ συνέντευξης της Κάμαλα Χάρις, αντιπάλου του στις προεδρικές εκλογές.

Το CBS ωστόσο επιμένει ότι η διακοπή του The Late Show ήταν καθαρά οικονομική. Σύμφωνα με το δίκτυο, η απόφαση δεν σχετίζεται με την προσπάθεια της Paramount να εξασφαλίσει κυβερνητική έγκριση για τη συγχώνευσή της με τη Skydance Media, συμφωνία ύψους 8,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Παρά ταύτα, η εκπομπή κατείχε την πρώτη θέση τηλεθέασης στη ζώνη της.

Πολλοί, ανάμεσά τους και ο ίδιος ο 62χρονος παρουσιαστής, υποστηρίζουν ότι πίσω από την απόφαση βρίσκεται ο Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα επιτεθεί στα μέσα ενημέρωσης που θεωρεί εχθρικά. Ο πρόεδρος είχε χαρακτηρίσει το CBS «εκτός ελέγχου» και τον Κολμπέρ «αξιοθρήνητο ναυάγιο», ζητώντας να «απολυθεί».

Αλλαγές στο CBS και συγκίνηση στην αποχαιρετιστήρια εκπομπή

Στο μεταξύ, η δημοσιογράφος Μπάρι Γουάις, που θεωρείται προσκείμενη στους Ρεπουμπλικανούς, ανέλαβε επικεφαλής του CBS News, ξεκινώντας αναδιάρθρωση των δημοσιογραφικών ομάδων. Παράλληλα, ο Κολμπέρ συνέχισε να εκφράζει ανοιχτά την αντίθεσή του προς τον Τραμπ, όπως και άλλοι παρουσιαστές νυχτερινών εκπομπών.

Τις τελευταίες εβδομάδες, από το πλατό του πέρασαν προσωπικότητες όπως ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, ο Τομ Χανκς και η Όπρα Γουίνφρεϊ. Ο Κόλμπερτ δεν έκρυψε τη συγκίνησή του όταν οι συνάδελφοί του Τζίμι Κίμελ, Σεθ Μάγιερς, Τζον Όλιβερ και Τζίμι Φάλον εμφανίστηκαν για να τον τιμήσουν.

Υπενθυμίζεται ότι η εκπομπή του Κίμελ είχε διακοπεί προσωρινά τον Σεπτέμβριο του 2025 από το ABC, μετά τις αντιδράσεις των Ρεπουμπλικανών για σχόλιό του σχετικά με τη δολοφονία του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Η πορεία και τα επόμενα βήματα του Στίβεν Κολμπέρ

Ο Κολμπέρ ξεκίνησε την καριέρα του στο θέατρο αυτοσχεδιασμού και πέρασε στην τηλεόραση το 1995. Το 1997 έγινε μέλος του Daily Show του Τζον Στιούαρτ, όπου υποδυόταν έναν αντιδραστικό ανταποκριτή. Το 2005 δημιούργησε το The Colbert Report και το 2015 ανέλαβε το Late Show, διαδεχόμενος τον Ντέιβιντ Λέτερμαν.

Ο δημοφιλής παρουσιαστής άφησε να εννοηθεί ότι δεν αποκλείει νέα τηλεοπτικά σχέδια. Παράλληλα, ανακοίνωσε πως συνεργάζεται με τον σκηνοθέτη Πίτερ Τζάκσον για τη συγγραφή σεναρίου βασισμένου στον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών».

Η τελευταία εκπομπή θα μαγνητοσκοπηθεί στο ιστορικό Ed Sullivan Theater της Νέας Υόρκης, με τη λίστα των καλεσμένων να παραμένει μυστική. Στην προτελευταία εκπομπή, ο Μπρους Σπρίνγκστιν του εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του, δηλώνοντας: «Είσαι ο πρώτος άνθρωπος στις ΗΠΑ που χάνει την εκπομπή του, επειδή έχουμε έναν πρόεδρο ο οποίος δεν μπορεί να ανεχτεί ένα αστείο».

Στο φινάλε της προηγούμενης εβδομάδας, ο Κολμπέρ υποδέχτηκε τον Λέτερμαν, ο οποίος του είπε: «Μπορείς να στερήσεις από έναν άνθρωπο την εκπομπή του. Αλλά δεν μπορείς να του στερήσεις τη φωνή του».