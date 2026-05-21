Μια ομάδα έμπειρων Φινλανδών δυτών φαίνεται πως έλυσε το μυστήριο γύρω από τον θάνατο των πέντε Ιταλών που έχασαν τη ζωή τους εξερευνώντας ένα υποβρύχιο σπήλαιο στις Μαλδίβες, στο δυστύχημα που έχει χαρακτηριστεί ως το χειρότερο στην ιστορία της νησιωτικής χώρας.

Η ομάδα των Ιταλών είχε ξεκινήσει την περασμένη Πέμπτη για να εξερευνήσει τα σπήλαια στην ατόλη Βάαβου, αλλά δεν αναδύθηκε ποτέ. Η σορός του εκπαιδευτή Τζανλούκα Μπενεντέτι εντοπίστηκε κοντά στο στόμιο του σπηλαίου Thinwana Kandu την ημέρα της εξαφάνισης, ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις ανασύρθηκαν αργότερα από τον τρίτο και τελευταίο θάλαμο, σε βάθος περίπου 50 μέτρων.

Η οφθαλμαπάτη του σπηλαίου και το μοιραίο λάθος

Οι επαγγελματίες δύτες του οργανισμού DAN Europe, που ανέσυραν τις σορούς, εντόπισαν τους Ιταλούς εγκλωβισμένους σε έναν διάδρομο που κατέληγε σε αδιέξοδο μέσα στο σύμπλεγμα του σπηλαίου. Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας, Λάουρα Μαρόνι, δήλωσε στην La Repubblica: «Δεν υπήρχε τρόπος διαφυγής από εκεί».

Στην ομάδα συμμετείχαν η Μόνικα Μοντεφαλκόνε, καθηγήτρια θαλάσσιας βιολογίας, η κόρη της Τζόρτζια Σομακάλ, οι ερευνητές Φεντερίκο Γκουαλτιέρι και Μουριέλ Οντενίνο, καθώς και ο οδηγός τους με έδρα τις Μαλδίβες, Μπενεντέτι.

Όπως εξήγησε η Μαρόνι, οι Φινλανδοί δύτες διαπίστωσαν ότι το σπήλαιο κοντά στην Αλιμάθα ξεκινά με έναν μεγάλο, φωτεινό θάλαμο με αμμώδη πυθμένα. Στο τέλος του υπάρχει ένας διάδρομος όπου το φως μειώνεται, αλλά η ορατότητα παραμένει εξαιρετική χάρη στον τεχνητό φωτισμό.

Ο διάδρομος οδηγεί σε δεύτερο θάλαμο, έναν μεγάλο κυκλικό χώρο χωρίς φυσικό φως. Μεταξύ των δύο θαλάμων υψώνεται ένας αμμόλοφος. Η πρόσβαση προς τον δεύτερο χώρο είναι εύκολη, όμως κατά την επιστροφή ο αμμόλοφος δημιουργεί την ψευδαίσθηση ενός τοίχου, κρύβοντας τον πραγματικό διάδρομο εξόδου.

Στα αριστερά του αμμόλοφου υπάρχει ακόμη ένας μικρός διάδρομος. «Τα σώματα των δυτών βρέθηκαν όλα στο εσωτερικό του, σαν να τον είχαν μπερδέψει με τον σωστό», αναφέρει το δημοσίευμα. Αν πράγματι πήραν αυτή τη διαδρομή κατά λάθος, η επιστροφή θα ήταν σχεδόν αδύνατη με την περιορισμένη παροχή αέρα.

Οι δύτες χρησιμοποιούσαν κοινές φιάλες, γεγονός που σήμαινε ότι σε αυτό το βάθος είχαν μόλις λίγα λεπτά διαθέσιμα. «Μιλάμε για 10 λεπτά, ίσως και λιγότερο», δήλωσε η Μαρόνι, προσθέτοντας: «Το να συνειδητοποιείς ότι η διαδρομή είναι λάθος και να έχεις λίγο αέρα είναι τρομακτικό. Αναπνέεις γρήγορα και η παροχή μειώνεται».

«Κάτι συνέβη εκεί κάτω» – Ο πόνος του συζύγου

Ο σύζυγος της Μοντεφαλκόνε, Κάρλο Σομακάλ, μιλώντας στη La Repubblica, υπογράμμισε ότι η γυναίκα του δεν θα έθετε ποτέ σε κίνδυνο τη ζωή της κόρης τους ή των άλλων. Την περιέγραψε ως μία από τις καλύτερες δύτριες στον κόσμο, με 5.000 καταδύσεις στο ενεργητικό της, «πάντα ευσυνείδητη» και «ποτέ απερίσκεπτη».

Σε μήνυμά του προς το πρακτορείο Reuters, ανέφερε: «Λυπάμαι, δεν ήμουν εκεί και δεν είμαι ειδικός, και από όσα βλέπω και διαβάζω, ούτε οι ειδικοί έχουν οριστικές απαντήσεις, αλλά απλώς κάνουν υποθέσεις». Επεσήμανε επίσης ότι τα πλάνα από μια κάμερα GoPro ίσως βοηθήσουν να λυθεί το μυστήριο.

Ο Σομακάλ πρόσθεσε πως ο οδηγός της αποστολής, ο Μπενεντέτι, ήταν εξαιρετικά σχολαστικός. «Έλεγχε τα πάντα: τις φιάλες, τις καιρικές συνθήκες. Δεν είναι ανόητος. Πρέπει να ήταν γραφτό – πήραν κάθε δυνατή προφύλαξη», σημείωσε.