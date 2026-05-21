Το νέο περιστατικό με τον αναισθησιολόγο δημόσιου ογκολογικού νοσοκομείου που εμφανίζεται σε βίντεο να ζητεί «φακελάκι» επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της διαφθοράς στο ΕΣΥ.

Η αλήθεια είναι πως οι ασθενείς αφήνονται στα χέρια των γιατρών και το «δώρο» αυτό πολλές φορές δίνεται και ως έκφραση ευγνωμοσύνης – με αποτέλεσμα και η απαίτηση για κάτι τέτοιο συχνά να μην προκαλεί τη δυσφορία του ασθενούς και την άρνησή του.

Όμως αυτή είναι μια λανθασμένη αντίληψη. Το «φακελάκι» συνιστά ποινικό αδίκημα. Αποτελεί δωροληψία από δημόσιο υπάλληλο και ως τέτοια είναι κολάσιμη κατά τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

Πώς μπορεί να προστατευθεί ο ασθενής ή/και οι οικείοι του;

Η νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένα βήματα:

1) Καταγραφή

Καταγράψτε ποιος, πότε και πού ζήτησε χρήματα ή έκανε σχετική αναφορά. Φυλάξτε σχετικά έγγραφα, τυχόν γραπτά μηνύματα, ονόματα και τμήματα που εμπλέκονται.

2) Δεν πληρώνουμε «μαύρα»

Σε δημόσιο νοσοκομείο κάθε συναλλαγή πρέπει γίνεται με παραστατικό. Ζητήστε το πριν πληρώσετε οτιδήποτε, προκειμένου να διασφαλίζεται η νομιμότητα της διαδικασίας.

3) Καταγγελίας στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Η καταγγελία μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσω gov.gr. Συμπληρώστε τα στοιχεία, περιγράψτε συνοπτικά το περιστατικό και επισυνάψτε τυχόν αποδεικτικά. Υπάρχει δυνατότητα εμπιστευτικού χειρισμού.

4) Ενημέρωση δικηγόρου

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αναφοράς, ενημέρωσε τον δικηγόρο σου για τη σωστή νομική καθοδήγηση και την πλήρη προστασία των δικαιωμάτων σου.

5) Επικοινωνία με την Αστυνομία

Αν υπάρξει πίεση ή εκβιασμός, ιδιαίτερα πριν από επέμβαση ή κρίσιμη ιατρική πράξη, ειδοποιήστε την Αστυνομία.

Τι προβλέπει ο Ποινικός Κώδικας

Οι σχετικές προβλέψεις του Ποινικού Κώδικα περιέχονται στο 12ο κεφάλαιό του που αφορά εγκλήματα προς την υπηρεσία και ειδικότερα χρήση της υπηρεσίας προς ίδιον όφελος. Σύμφωνα με το άρθρο 235 παρ. 1 «Υπάλληλος ο οποίος ζητεί ή λαμβάνει, άμεσα ή μέσω τρίτου, για τον εαυτό του ή για άλλον, οποιασδήποτε φύσης αθέμιτο ωφέλημα, ή αποδέχεται την υπόσχεση παροχής τέτοιου ωφελήματος, για ενέργεια ή παράλειψή του σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων του, μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή».

Στην παράγραφο 3 αναφέρεται πως «υπάλληλος ο οποίος ζητεί ή λαμβάνει, για τον εαυτό του ή για άλλον, αθέμιτη παροχή περιουσιακής φύσης, επωφελούμενος από την ιδιότητά του, τιμωρείται με φυλάκιση».