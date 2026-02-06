Λίγους μήνες μετά τη σύλληψή του και τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι εικόνες μέσα και έξω από το νοσοκομείο, ο διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στο «Ιπποκράτειο» μιλά για πρώτη φορά στο «Live News». Ο γιατρός, ο οποίος κατηγορήθηκε για λήψη «φακελάκι» από τη σύζυγο ασθενούς, δηλώνει αθώος και θύμα αχαριστίας.

Καταδικάστηκε σε φυλάκιση τριών ετών με αναστολή, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού, ενώ του επιβλήθηκαν χρηματική ποινή 30.000€ και εγγυοδοσία 20.000€. Ο ίδιος υποστηρίζει πως ποτέ δεν ζήτησε ή έλαβε χρήματα και τονίζει ότι τα παιδιά του υπέφεραν από τον κοινωνικό στιγματισμό λόγω της υπόθεσης.

Συγκεκριμένα, αναφέρει: «Τα παιδιά μου ντρεπόντουσαν να πάνε σχολείο. Έχω απογοητευτεί από την κοινωνία. Έχω αφιερώσει 50 χρόνια σώζοντας ανθρώπους, ακόμη και σε δύσκολες περιπτώσεις, και αντί ευχαριστίας βρέθηκα σε αυτή την κατάσταση».

Η σύλληψή του τον Σεπτέμβριο είχε γίνει μετά από καταγγελία της συζύγου ασθενούς, ενώ είχαν ακολουθήσει και άλλες καταγγελίες ασθενών για ζητήματα «φακελακίου»

«Έχω σιχαθεί τον εαυτό μου δηλαδή, με τέτοια προσφορά, 50 χρόνια ήμουν ο ‘Άγιος Παντελεήμων’ και έτρεχα για τον καθένα, για κάθε πόνο. Όπως και για τον άντρα αυτόν που τον έδιωχναν από παντού. Δεν τον χειρουργούσε κανένας. Έπρεπε να τον αφήσω να πεθάνει και αντί να μου πουν ευχαριστώ, μου λένε αυτά τα πράγματα».

Ο ίδιος όμως τονίζει ότι δεν έχει τελεσιδικήσει άλλη υπόθεση από το 2022 και πως είναι αθώος σε εκείνη την περίπτωση.

Αναφερόμενος στις εικόνες όπου εμφανίστηκε σε καφετέρια την ημέρα που δήλωνε άρρωστος για να αναβληθεί η δίκη του, ο γιατρός λέει: «Ας γίνει το δικαστήριο να φανεί η αλήθεια. Σώζω ανθρώπους σε κρίσιμη κατάσταση και αντί να εκτιμηθεί, κατηγορούμαι για κάτι που δεν έκανα. Ακόμη και ο ασθενής που χειρούργησα, σώθηκε, και αντί να χαίρονται, επικεντρώνονται σε ψευδείς κατηγορίες».

Ο ίδιος συνεχίζει να υποστηρίζει ότι κάποιοι τον στοχοποιούν χρόνια και δηλώνει ότι τηρεί με ευλάβεια τον όρκο του προς τον «Ιπποκράτη».