Φυλάκιση τριών ετών επέβαλε το δικαστήριο στον πρώην διευθυντή της καρδιολογικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου ο οποίος συνελήφθη τον περασμένο Σεπτέμβριο με προσημειωμένα χαρτονομίσματα ύψους 3 χιλιάδων ευρώ.

Το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα και κήρυξε τον κατηγορούμενο ένοχο για το αδίκημα της δωροληψίας. Επιπλέον του επέβαλε και χρηματική ποινή ύψους 30 χιλιάδων ευρώ.

Τελικά ο γιατρός έφυγε από τα δικαστήρια ελεύθερος με όρους καθώς δόθηκε ανασταλτικός χαρακτήρας στην έφεση του κατηγορούμενου, με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και εγγυοδοσία 20.000 ευρώ.