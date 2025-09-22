Aναβλήθηκε ακόμα μία φορά, για λόγους υγείας, η δίκη του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών.

Υπενθυμίζεται ότι ο γιατρός κατηγορείται ότι απαίτησε και έλαβε «φακελάκι» από σύζυγο χειρουργημένου ασθενή.

Αναβλήθηκε η δίκη

Η δίκη του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου για την υπόθεση με το «φακελάκι», αναβλήθηκε για τον Ιανουάριο του 2026 καθώς φαίνεται να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο λόγω χρόνιου προβλήματος που έχει στην καρδιά.

Τα ίδια έλεγε και άλλη φορά

Από την αντίθετη πλευρά, ο δικηγόρος της καταγγέλλουσας αμφισβήτησε την αιτιολογία της υπεράσπισης, λέγοντας: «Είναι προσχηματικός ο λόγος αναβολής, να διερευνήσει το δικαστήριο αν όντως ο κατηγορούμενος είναι εκεί, στο νοσοκομείο. Και την άλλη φορά το έγγραφο ήταν από το ΚΑΤ, από δημόσιο νοσοκομείο…».

Ο εισαγγελέας πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα της αναβολής και τελικά το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση για τις 27 Ιανουαρίου 2026.