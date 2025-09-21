Τη Δευτέρα ο κατηγορούμενος καρδιοχειρουργός θα παρουσιαστεί ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ νέες σοκαριστικές καταγγελίες συνεχίζουν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Μετά τη σύλληψή του για χρηματισμό, πλήθος μαρτυριών περιγράφει ότι ο διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής ζητούσε συγκεκριμένα χρηματικά ποσά προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες του, παραβιάζοντας τον Ιπποκράτειο όρκο.

Μία 35χρονη γυναίκα, κόρη ασθενούς του Ιπποκράτειου, κατήγγειλε ότι ο γιατρός, πέρα από την απαίτηση χρημάτων, προέβη σε ακατάλληλες συμπεριφορές προς το πρόσωπό της. Μετά την επέμβαση της μητέρας της, της ζήτησε 3.000 ευρώ και κατά τη διάρκεια συνάντησης στο γραφείο του παρατήρησε ακατάλληλες κινήσεις και συμπεριφορές.

Η γυναίκα κατήγγειλε επίσης ότι ο γιατρός την οδήγησε στο δωμάτιο της εντατικής, όπου την κράτησε για λίγα λεπτά υπό πίεση, αγκαλιάζοντάς την και περιορίζοντας την ελευθερία της. Η μητέρα της 35χρονης κατέληξε μία ημέρα μετά την επέμβαση, ενώ η κόρη της υπογράμμισε ότι η συμπεριφορά του γιατρού ήταν ακατάλληλη και τραυματική.

Ο δικηγόρος του καρδιοχειρουργού δεν θέλησε να σχολιάσει τη νέα καταγγελία. Ο γιατρός, του οποίου τα καθήκοντα έχουν ανασταλεί, θα βρεθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου.