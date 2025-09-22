Για δεύτερη φορά αναβλήθηκε από το Αυτόφωρο τριμελές πλημμελειοδικείο της Αθήνας η δίκη με κατηγορούμενο τον διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, ο οποίος έχει καταγγελθεί γιατί φέρεται να απαίτησε και να έλαβε «φακελάκι» από σύζυγο χειρουργημένου ασθενή.

Και αυτή τη φορά, η υπεράσπιση του καρδιοχειρουργού επικαλέστηκε λόγους υγείας.

Στο δικαστήριο μάλιστα προσκομίστηκε έγγραφο από το Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο «Αγία Όλγα», στο οποίο αναγραφόταν ότι νοσηλεύεται στη ΜΕΘ λόγω καρδιολογικού προβλήματος, με την αδελφή του κατηγορούμενου καρδιοχειρουργού να καταθέτει πως είναι χρόνιος καρδιοπαθής.

Από την αντίθετη πλευρά, ο δικηγόρος της καταγγέλλουσας αμφισβήτησε την αιτιολογία της υπεράσπισης, λέγοντας: «Είναι προσχηματικός ο λόγος αναβολής, να διερευνήσει το δικαστήριο αν όντως ο κατηγορούμενος είναι εκεί, στο νοσοκομείο. Και την άλλη φορά το έγγραφο ήταν από το ΚΑΤ, από δημόσιο νοσοκομείο…».

Ο εισαγγελέας πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα της αναβολής και τελικά το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση για τις 27 Ιανουαρίου 2026.