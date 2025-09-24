Η δίκη του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Αθηνών που κατηγορείται για «φακελάκι», αναβλήθηκε για τις 27 Ιανουαρίου του 2026, καθώς όπως ανέφερε ο δικηγόρος του νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, λόγω χρόνιου προβλήματος που αντιμετωπίζει με την καρδιά του.

Ωστόσο, το MEGA παρουσίασε μια φωτογραφία ντοκουμέντο, στην οποία φαίνεται ο γιατρός να πίνει καφέ σε καφετέρια. Βέβαια, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η δίκη παίρνει αναβολή, καθώς έχει δοθεί άλλη μια αναβολή στην υπόθεση, λόγω ατυχήματος που είχε ο κατηγορούμενος μετά από πτώση του από καρέκλα. Η εκπομπή επικοινώνησε με τον γιατρό, ο οποίος δεν θέλησε να κάνει κάποια δήλωση.

Καρδιοχειρουργός: Καλησπέρα

Δημοσιογράφος: Πώς είστε κ. (…);

Καρδιοχειρουργός: Ας πούμε δόξα τω θεώ.

Δημοσιογράφος: Πώς είναι η κατάσταση της υγείας σας;

Καρδιοχειρουργός: Παρακαλώ πολύ, δεν θέλω. Σας ευχαριστώ που ενδιαφερθήκατε αλλά έχω πει θα μιλήσω αφού τελεσιδικήσουν οι καταστήσεις για να μπορέσω να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Πέρασα πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Δημοσιογράφος: Ακούσαμε χθες ότι εσείς χρειάστηκε να πάτε εντατική…

Καρδιοχειρουργός: Ήμουν. Τώρα είμαι στον θάλαμο.

Δημοσιογράφος: Τώρα είστε στον θάλαμο αυτή τη στιγμή που μιλάμε;

Καρδιοχειρουργός: Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Δημοσιογράφος: Μας μιλάει ένας τηλεθεατής και μας λέει, ότι είστε έξω στο δρόμο σε ένα καφέ.

Καρδιοχειρουργός: Λοιπόν ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Δημοσιογράφος: Είστε εκτός νοσοκομείου;

Καρδιοχειρουργός: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Γειά σας. Γειά σας.

Άδωνις Γεωργιάδης: Δεν νοσηλευόταν ποτέ σε ΜΕΘ

Μετά τις αποκαλύψεις, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε στην εκπομπή, για το τί ακριβώς συνέβη με τη νοσηλεία του γιατρού. Όπως είπε «ο γιατρός δεν νοσηλεύτηκε ποτέ στη ΜΕΘ. Πήγε στην εφημερία, είχε 19 πίεση και νοσηλεύτηκε στην υπομονάδα εμφραγμάτων, δηλαδή σ’ ένα χώρο που παρακολουθούμε για 48 ώρες έναν ασθενή. Μετά το 48ωρο οι γιατροί του έγραψαν να κάνει στεφανιογραφία, δεν δέχτηκε και πήρε εξιτήριο σήμερα στις 10:43 το πρωί. Από εκεί και πέρα εάν υποκρίθηκε το έμφραγμα, ένα νοσοκομείο δεν μπορεί να το κρίνει, γιατί εάν κάποιος λέει πως πονάει υπάρχει ένα πρωτόκολλο και αυτό έχει τηρηθεί».

Ο κ. Γεωργιάδης συνέχισε λέγοντας ότι «είχε καταδικαστεί για φακελάκι με τους νόμους του ΣΥΡΙΖΑ, όπου δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Εμείς, η δική μου διοίκηση, όταν τον έπιασαν επ’ αυτοφώρω, το ίδιο απόγευμα τον βγάλαμε σε διαθεσιμότητα. Από την ώρα που βγήκε σε διαθεσιμότητα, το τι κάνει για να αποφύγει τη δίκη, είναι κάτι που αφορά το δικαστήριο. Εγώ ήμουν έτοιμος να διατάξω ΕΔΕ, όταν είδα την εκπομπή, αλλά από τη στιγμή που είδα πως η φωτογραφία είναι από τις 10:43 το πρωί, δεν μπορώ να πω κάτι. Τηρήθηκε το ιατρικό απόρρητο».