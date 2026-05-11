Αναστάτωση σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί της Δευτέρας, όταν 4 άτομα μπούκαραν οπλισμένα, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπων τους, σε υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας, προκειμένου να ληστέψουν.

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 10:00 το πρωί, οπότε και οι δράστες φέρεται να εισέβαλαν στο υποκατάστημα τράπεζας, φορώντας περούκες, καπέλα και μάσκες, και υπό την απειλή όπλων αφαίρεσαν μεγάλο χρηματικό ποσό, ενώ ένας είχε τον ρόλο του τσιλιαδόρου.

«Πέστε όλοι κάτω»

Μέσα στην τράπεζα φέρεται πως βρίσκονταν τρεις υπάλληλοι, από τους οποίους ζήτησαν να συνεργαστούν ώστε να μην τους πειράξουν. Με την εντολή «πέστε όλοι κάτω», τρομοκρατημένοι οι τρεις υπάλληλοι και οι δύο πελάτες βρέθηκαν κάτω από την απειλή όπλων, ενώ ο ένας από τους ληστές, οπλισμένος με ένα καλάσνικοφ, τους επέβλεπε. Ο δεύτερος δράστης, επίσης με την απειλή όπλου οδήγησε έναν από τους υπαλλήλους στο χρηματοκιβώτιο, από το οποίο φαίνεται πως «σήκωσαν» περίπου 200.000 ευρώ.

Σχεδόν 20 λεπτά αργότερα και λίγο πριν ολοκληρωθεί η ληστεία ένας τρίτος από την ομάδα των ληστών κατέφτασε στην είσοδο της τράπεζας, και κραδαίνοντας ένα γεμάτο καλάσνικοφ κρατούσε τις πόρτες ανοιχτές προκειμένου να διαφύγουν οι συνεργοί του. Στην συνέχεια μπήκαν σε αυτοκίνητο όπου τους περίμενε ο τέταρτος συνεργός και διέφυγαν προς τη Λιβαδειά, σύμφωνα με το lamianow.gr.

Αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού περιγράφει στο tanea.gr, την στιγμή της διαφυγής των δραστών. «Δεν γνωρίζω ακριβώς τι έγινε μέσα, και οι υπάλληλοι δεν μπορούν να πουν πολλά γιατί είναι ταραγμένοι» αναφέρει και προσθέτει: «Εγώ είδα την σκηνή που έφευγαν. Ήταν 4 άτομα, και όσο έτρεχαν, τους έπεσαν μερικά χρήματα, γύρισαν, τα πήραν και εξαφανίστηκαν».

Σχετικά με τον βαρύ οπλισμό των δραστών, ο ίδιος επεσήμανε πως «δεν είδα τα όπλα, αλλά υποθέτω πως τα είχαν μέσα σε σακούλες και σε σακ βουαγιάζ που κρατούσαν».

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, οι δράστες κινήθηκαν πεζοί προς τα στενά απέναντι από την πλατεία, όπου τους περίμενε αυτοκίνητο το οποίο και αναζητούν οι Αρχές. Μάλιστα, εκτιμάται ότι το ποσό που αφαίρεσαν οι δράστες είναι 200.000 ευρώ.

Για το περιστατικό οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ εξετάζονται και κάμερες ασφαλείας της περιοχής.