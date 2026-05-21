Είναι η 26η Μαΐου και η ιδρυτική συγκέντρωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα μια ημερομηνία-σταθμός για τον ΣΥΡΙΖΑ; Η πραγματικότητα είναι πως αν οι βουλευτές του δρούσαν κατά το προσωπικό δοκούν, ένα μεγάλο μέρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας με μαθηματική βεβαιότητα θα βρισκόταν την Τρίτη στο Θησείο. Και αυτό θα σηματοδοτούσε μια σειρά από αλυσιδωτές αντιδράσεις, καθώς δεν γίνεται να είσαι ενεργό μέλος της ΚΟ ενός κόμματος και να δίνεις το «παρών» στην ίδρυση ενός άλλου παραμένοντας στη θέση σου. Ολα δείχνουν όμως πως ακόμα και εκείνοι που σίγουρα έχουν πάρει το εισιτήριο για το «κόμμα Τσίπρα» (κυρίως εκείνοι) έχουν λάβει και ένα ακόμα μήνυμα: πως η επίσημη πρώτη του νέου φορέα δεν θα ήταν φρόνιμο να τους περιλαμβάνει στο κάδρο.

Ο Τσίπρας φαίνεται πως θέλει να καταστήσει σαφές σε όλους πως δεν πάει να δημιουργήσει τον «ΣΥΡΙΖΑ 2.0». Και αυτό στην πράξη σημαίνει πως οι πρώην σύντροφοί του αφενός πρέπει να κάνουν λίγη υπομονή και αφετέρου να κατανοήσουν πως οι όροι και οι προϋποθέσεις της συμμετοχής τους δεν έχουν αλλάξει – αν, δηλαδή, είναι εν ενεργεία βουλευτές με άλλο κόμμα, ακόμα και αν ανεξαρτητοποιηθούν άμεσα, την ιδρυτική διακήρυξη δεν θα την υπογράψουν. Για να το κάνουν, θα πρέπει να παραιτηθούν από το αξίωμά τους και να προσέλθουν ως μονάδες, χωρίς συλλογικές διαπραγματεύσεις και, επισήμως, χωρίς προσδοκίες. Ακόμα κι αν εκτιμούν πως αναπόφευκτα θα βρουν μια θέση στα ψηφοδέλτια του νέου σχήματος.

Ποιοι έχουν κλείσει θέση στο νέο κόμμα

Παρότι δεν μοιάζει πιθανό όλοι αυτοί να αποχωρήσουν μαζικά (και οι περισσότεροι όχι ακόμα), μια σειρά βουλευτών θεωρείται βέβαιο πως θα επιχειρήσουν να κάνουν τη μετάβαση από τον ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα – ή πως έχουν ήδη κλεισμένη μια θέση εκεί. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται η Ολγα Γεροβασίλη, η Πόπη Τσαπανίδου, ο Γιώργος Καραμέρος, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο Κώστας Μπάρκας αλλά και ο Γιώργος Γαβρήλος, ο Χάρης Μαμουλάκης, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, η Μαρίνα Κοντοτόλη και ο Συμεών Κεδίκογλου.

Δεν είναι οι μόνοι, όμως δεν είναι βέβαιο πως στις δικές τους διαθέσεις υπάρχει ανταπόκριση από την άλλη πλευρά. Στον αντίποδα, βρίσκονται πρόσωπα όπως ο Νίκος Παππάς και η Ρένα Δούρου (για τους οποίους το κλίμα στην Αμαλίας δεν είναι το θερμότερο), αλλά και πρόσωπα που ακολουθούν τη γραμμή Φάμελλου, όπως ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος – ο οποίος διαφώνησε δημόσια με την πρόταση του Δημήτρη Χατζησωκράτη που εκλήφθηκε ως πρόταση αυτοδιάλυσης και ενσωμάτωσης των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο σχήμα, μαζί με τα περιουσιακά στοιχεία του κόμματος (μια κουβέντα που ακόμα και οι ένθερμοι τσιπρικοί αποφεύγουν προσώρας να ανοίξουν).

Όλων των ειδών οι προτάσεις, πάντως, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αυτοδιάλυσης, θα τεθούν επί τάπητος στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, που ορίστηκε για τις 6 Ιουνίου.

Πιο προσεκτικοί στις κινήσεις τους είναι πρόσωπα που κατέχουν ή έως τώρα κατείχαν θέσεις ευθύνης μέσα στο κόμμα, όπως ο γραμματέας της ΚΟ Διονύσης Καλαματιανός και ο διευθυντής του γραφείου του Φάμελλου, Θανάσης Θεοχαρόπουλος (οι οποίοι δεδομένα θα πρέπει να αποχωριστούν τουλάχιστον τις θέσεις τους – όπως έκανε ο τέως γραμματέας Στέργιος Καλπάκης – για τα επόμενα βήματά τους). Στο κλίμα Τσίπρα κινείται και ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Ζαχαριάδης, πρώην υπουργοί όπως ο Γιάννης Ραγκούσης και στελέχη όπως ο Διονύσης Τεμπονέρας. Μετά την παραίτηση Καλπάκη, με ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης ζήτησε την επαναφορά του στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, επιμένοντας πως μετέχει κανονικά στην Πολιτική Γραμματεία.

Διάσταση απόψεων και στη Νέα Αριστερά

Δεν είναι, βέβαια, μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ που θα αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα. Κομβική αποδεικνύεται και η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς το Σαββατοκύριακο, όπου αναμένεται να γίνει φανερή η διάσταση απόψεων μεταξύ κομβικών μελών της Κοινοβουλευτικής ομάδας, όπως ο τέως πρόεδρος Αλέξης Χαρίτσης, η Εφη Αχτσιόγλου, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος και ο Νάσος Ηλιόπουλος, με τη στρατηγική της Πατησίων και του Γαβριήλ Σακελλαρίδη – μια θέση εντός του νέου κόμματος Τσίπρα θεωρείται βέβαιο πως θα έχει ο (ανεξάρτητος πια) βουλευτής Φερχάτ Οζγκιούρ. Το ζήτημα και σε αυτό το στρατόπεδο είναι αν έχει ληφθεί η απόφαση το σκοινί να τραβηχτεί μέχρι να σπάσει, σηματοδοτώντας και κοινοβουλευτικές εξελίξεις, ή αν θα παραμείνει τεντωμένο, μέχρι το κόμμα Τσίπρα να είναι έτοιμο να εντάξει πιο γνώριμες φιγούρες.