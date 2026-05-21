Στη Λευκωσία μεταβαίνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN.

Κεντρικό θέμα της ατζέντας του Eurogroup θα αποτελέσει η προσιτή στέγαση, έπειτα από πρωτοβουλία του Κυριάκου Πιερρακάκη να αναδειχθεί το στεγαστικό ζήτημα ως μία από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις. Το θέμα αφορά πλέον το σύνολο σχεδόν των ευρωπαϊκών χωρών, με τις επιπτώσεις να είναι εντονότερες στους νέους και τις οικογένειες.

Οι Υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης θα ανταλλάξουν απόψεις για τα αίτια της στεγαστικής κρίσης, αλλά και για τις πολιτικές που μπορούν να ενισχύσουν την πρόσβαση των πολιτών σε προσιτή κατοικία. Έμφαση θα δοθεί στη χρηματοδότηση, στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών και στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών εργαλείων.

Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ευρωπαϊκή οικονομία, με την ενεργειακή ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την ενίσχυση της ανάπτυξης να κυριαρχούν στην ευρωπαϊκή ατζέντα.

Στο Eurogroup θα συζητηθούν οι μακροοικονομικές εξελίξεις στην ευρωζώνη, με βάση τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας υπό το βάρος της παρατεταμένης κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στις επιπτώσεις των ενεργειακών πιέσεων στην ευρωπαϊκή οικονομία και στον πληθωρισμό.

Στην ατζέντα περιλαμβάνεται επίσης ενημέρωση για την πρόοδο του ψηφιακού ευρώ, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για τον εκσυγχρονισμό του χρηματοπιστωτικού συστήματος και την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο του άτυπου ECOFIN, οι Υπουργοί Οικονομικών και οι Διοικητές των Κεντρικών Τραπεζών θα συζητήσουν την ανάγκη επιτάχυνσης των ευρωπαϊκών μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, με βάση παρουσιάσεις του Pierre Gramegna, επικεφαλής του European Stability Mechanism (ESM), και του καθηγητή Ανδρέα Θεοφάνους.

Παράλληλα, θα ανταλλάξουν απόψεις για την αυξανόμενη χρήση των stablecoins, εξετάζοντας τον ρόλο τους στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς και τις προκλήσεις που ανακύπτουν για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και το κανονιστικό πλαίσιο.

Στο περιθώριο των συνεδριάσεων , ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης θα έχει σειρά επαφών με ευρωπαίους αξιωματούχους και ομολόγους του.