Ο Τούρκος τεχνικός, αναφερόμενος στην πορεία του Παναθηναϊκού στη φετινή σεζόν της EuroLeague, τόνισε πως η απουσία από τη διοργάνωση αποτελεί απογοήτευση για τον ίδιο και την ομάδα, η οποία είχε υψηλές προσδοκίες.

Παρά την πίκρα για τον αποκλεισμό, υπογράμμισε ότι η προσοχή πλέον στρέφεται στους επόμενους στόχους και στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

«Είμαι πολύ στεναχωρημένος που δεν καταφέραμε να περάσουμε στο Final Four. Νέος στόχος είναι ο τίτλος του πρωταθλήματος. Όλα όσα γράφονται στον Τύπο είναι παραμύθια και στοχεύουν στη δημιουργία εντυπώσεων που αποσκοπεί να διαταράξει την ενότητά μας. Όλα είναι φυσιολογικά»