Η Βαλένθια συμμετέχει για πρώτη φορά στο Final Four της EuroLeague Final Four, θέλοντας να αφήσει το στίγμα της και να διεκδικήσει μια ιστορική διάκριση, έχοντας ως «εφόδιο» την πρόκριση απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Ο προπονητής της ομάδας, Πέδρο Μαρτίνεθ, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της διοργάνωσης, στάθηκε στη νοοτροπία που έχει αναπτύξει το σύνολό του. Όπως υπογράμμισε, η αυτοπεποίθηση δεν προκύπτει αποκλειστικά από τις νίκες ή τις ήττες, αλλά κυρίως από τη συνεχή δουλειά και τη διαδικασία που ακολουθεί η ομάδα σε καθημερινή βάση.

Οι δηλώσεις του Πέδρο Μαρτίνεθ:

«Η αυτοπεποίθηση δεν είναι κάτι που κερδίζεται μόνο με το να κερδίζεις ή να χάνεις. Η αυτοπεποίθηση πρέπει να προέρχεται από την καθημερινή μας δουλειά, από την ταυτότητα της ομάδας και από την πίστη μας σε αυτή τη δουλειά».

Για το γεγονός πως θα είναι ένας από τους γηραιότερους που θα έχουν κατακτήσει την Euroleague, αν τα καταφέρει: «Είμαι νεότερος από τον Σέρχιο, περίπου 3 μήνες. Είμαστε φίλοι και έχουμε εξαιρετική σχέση. Λένε ότι είμαι δύσκολος με τους άλλους προπονητές, αλλά δεν είναι αλήθεια. Είμαι περήφανος που είμαι σε μια μεγάλη διοργάνωση και ελπίζω να το κάνω και στο μέλλον».