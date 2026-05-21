Η Ιταλία ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλει κυρώσεις κατά του ακροδεξιού ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που απεικονίζει ακτιβιστές γονατιστούς, δεμένους πισθάγκωνα και με το πρόσωπο στο έδαφος. Οι ακτιβιστές είχαν συλληφθεί μετά την αναχαίτιση του στολίσκου που κατευθυνόταν προς τη Γάζα.

Ο Επικεφαλής της Ιταλικής εξωτερικής διπλωματίας Αντόνιο Ταγιάνι, δήλωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι ζήτησε την επιβολή κυρώσεων κατά του Μπεν Γκβιρ «για τις απαράδεκτες ενέργειες κατά του στολίσκου, τη σύλληψη των ακτιβιστών στα διεθνή ύδατα, την κακομεταχείριση και τις ταπεινώσεις στις οποίες υποβλήθηκαν, κατά παραβίαση των πλέον στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

