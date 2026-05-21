Η Ιταλία ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλει κυρώσεις κατά του ακροδεξιού ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που απεικονίζει ακτιβιστές γονατιστούς, δεμένους πισθάγκωνα και με το πρόσωπο στο έδαφος. Οι ακτιβιστές είχαν συλληφθεί μετά την αναχαίτιση του στολίσκου που κατευθυνόταν προς τη Γάζα.

A nome del Governo italiano ho appena formalmente chiesto all’Alto Rappresentante @kajakallas di includere nella prossima discussione dei Ministri degli Esteri UE l’adozione di sanzioni contro il Ministro per la sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir per gli inaccettabili atti… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) May 21, 2026

Ο Επικεφαλής της Ιταλικής εξωτερικής διπλωματίας Αντόνιο Ταγιάνι, δήλωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι ζήτησε την επιβολή κυρώσεων κατά του Μπεν Γκβιρ «για τις απαράδεκτες ενέργειες κατά του στολίσκου, τη σύλληψη των ακτιβιστών στα διεθνή ύδατα, την κακομεταχείριση και τις ταπεινώσεις στις οποίες υποβλήθηκαν, κατά παραβίαση των πλέον στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων».