Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίγκ συζήτησαν τις «προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης» στον πόλεμο στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του ρώσου προέδρου στο Πεκίνο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Η Κίνα είναι έτοιμη να συμβάλει στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Όπως ανέφερε, το Πεκίνο διατηρεί ενεργό ρόλο στις διπλωματικές πρωτοβουλίες που αφορούν την ουκρανική κρίση.

Το Κρεμλίνο διέψευσε επίσης τις πληροφορίες που ήθελαν τον κινεζικό στρατό να έχει εκπαιδεύσει μυστικά ρώσους στρατιώτες τον περασμένο χρόνο, εκ των οποίων ορισμένοι φέρονται να έχουν χρησιμοποιηθεί στην Ουκρανία.

Επίσης, ο Πεσκόφ υπογράμμισε ότι «πολλή fake ενημέρωση δημοσιεύεται στα δυτικά μέσα» και πως η Ρωσία οφείλει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική στη διαχείριση τέτοιων ρεπορτάζ.

Μέσα ενημέρωσης όπως το Reuters και η Die Welt, επικαλούμενα πληροφορίες δυτικών μυστικών υπηρεσιών, ανέφεραν ότι εκατοντάδες ρώσοι στρατιώτες συμμετείχαν στο τέλος του 2025 σε έξι στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Κίνας, σε προγράμματα εκπαίδευσης του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού. Οι ρωσικές αρχές απορρίπτουν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς αυτούς.

Το Κρεμλίνο επεσήμανε ακόμη ότι οι πυρηνικές στρατιωτικές ασκήσεις έχουν πάντα χαρακτήρα μηνύματος, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις. Παράλληλα, ο Πεσκόφ διαβεβαίωσε ότι δεν υφίστανται κίνδυνοι για την τροφοδοσία σε πετρέλαιο στη Ρωσία, παρά τη μείωση της δραστηριότητας ορισμένων διυλιστηρίων στην κεντρική χώρα, μετά τις πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις.

Τέλος, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι σημειώθηκε πρόοδος σε πολλά ζητήματα που αφορούν το σχέδιο του αγωγού Siberia 2 κατά την επίσκεψη του Πούτιν στην Κίνα, ενώ αναμένονται συγκεκριμένα αποτελέσματα στο προσεχές διάστημα.