Η «Γενιά Ζ» θεωρείται η πρώτη που μεγάλωσε με το Διαδίκτυο, τα smartphones και τα κοινωνικά δίκτυα, αλλά και με την παγκόσμια οικονομική και πολιτική κρίση του 2008. Οι διεθνείς έρευνες καταγράφουν ως κοινή εμπειρία αυτής της γενιάς υψηλά επίπεδα οικονομικής ανασφάλειας σε συνάρτηση με το κόστος στέγασης, την ακρίβεια και την επισφαλή εργασία. Αυτή η γενιά πιστεύει ότι ζει χειρότερα από την προηγούμενη, γεγονός που ενισχύει ένα αίσθημα κοινωνικής ευαλωτότητας παρά το ότι διαθέτει γενικά υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο.

Οι σημερινοί τριαντάρηδες αμφισβητούν αρκετά παραδοσιακά στερεότυπα, αναζητώντας μια εργασία με νόημα, δημιουργικότητα και μεγαλύτερη ισορροπία με τον οικογενειακό και τον ελεύθερο χρόνο. Ο τελευταίος δεν αποτελεί μια ανταμοιβή της εργασίας αλλά μια αυτόνομη ατομική αξία για καταναλωτικές πρακτικές συνδεδεμένες με την ψυχαγωγία και την κοινωνικότητα. Κεντρική θέση κατέχουν οι ψηφιακές τεχνολογίες επικοινωνίας, παρά την ψυχική πίεση που συχνά προκαλούν.

Οι έρευνες αναδεικνύουν, επίσης, μεγαλύτερο άνοιγμα και αποδοχή των σεξουαλικών προσανατολισμών, των συναισθηματικών συνδέσεων και ταυτοτήτων (ΛΟΑΤΚΙ+, γονεϊκότητα, κ.λπ.). Αλλά και πολλές αντιθέσεις: ιδιαίτερη ένταση των ψηφιακών σεξουαλικών ενδιαφερόντων, γρήγορη κόπωση και δυσκολία οικοδόμησης «πραγματικών» σχέσεων, εξατομίκευση και μοναξιά, υπερκατανάλωση ουσιών, ψυχοφαρμάκων κ.ά.

Ο πρωτοπόρος της «κοινωνιολογίας των γενεών» Καρλ Μάνχαϊμ τόνιζε πως «η γενιά» δεν είναι απλώς ένα βιολογικό δεδομένο με βάση την ηλικία, αλλά ένα ιστορικό και πολιτιστικό γεγονός σημαδεμένο από τη συλλογική εμπειρία. Από αυτή τη σκοπιά θα λέγαμε πως η «Γενιά Ζ» σημαδεύεται από την αβεβαιότητα για το μέλλον (κλιματική κρίση, πανδημία, πόλεμοι κ.λπ.), τις ταχύτατες μεταβολές του ψηφιακού σύμπαντος, την άγρια οικονομική εκμετάλλευση, τις ρευστές ταυτότητες, τον ατομοκεντρισμό και την κουλτούρα του ναρκισσισμού, αλλά και από την επιθυμία να δομήσει η ίδια πιο σύγχρονες κοσμοθεωρίες, πιο δίκαιες, ισότιμες και ουσιώδεις προσωπικές και κοινωνικές σχέσεις.

Η Αλεξάνδρα Κορωναίου είναι ομότιμη καθηγήτρια Κοινωνιολογίας και πρώην κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο