Τα μικροτσίπ αποτελούν αδιαμφισβήτητα το «νέο πετρέλαιο» της εποχής μας – ο πλέον κρίσιμος και σπάνιος πόρος πάνω στον οποίο στηρίζεται η λειτουργία ολόκληρου του σύγχρονου κόσμου. Σήμερα, η στρατιωτική, οικονομική και γεωπολιτική ισχύς θεμελιώνεται πάνω στους ημιαγωγούς ή μικροτσίπ. Από τους βαλλιστικούς πυραύλους και τα δίκτυα ηλεκτροδότησης μέχρι τα έξυπνα κινητά, τις οικιακές συσκευές, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις παγκόσμιες χρηματαγορές, τα πάντα εξαρτώνται από τα ολοκληρωμένα κυκλώματα των μικροσκοπικών επεξεργαστών. Για δεκαετίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούσαν τα σκήπτρα στον σχεδιασμό και την παραγωγή των πλέον προηγμένων τσιπ, εδραιώνοντας τη θέση τους ως απόλυτη τεχνολογική υπερδύναμη. Ωστόσο, αυτό το αμερικανικό πλεονέκτημα άρχισε σταδιακά να διαβρώνεται, καθώς η παραγωγική ισχύς μετατοπιζόταν προς την Ταϊβάν, τη Νότια Κορέα και, σε μικρότερο βαθμό, την Ευρώπη.

Την ίδια περίοδο, η Κίνα, η οποία ήδη δαπανά περισσότερα κεφάλαια για εισαγωγές μικροτσίπ παρά για οποιοδήποτε άλλο αγαθό, επένδυε μεθοδικά δισεκατομμύρια στην εγχώρια παραγωγή ημιαγωγών, με στόχο να περιορίσει την εξάρτησή της από τη Δύση. Αντίθετα, το δυτικό τεχνολογικό κατεστημένο φαινόταν να εφησυχάζει. Για μεγάλο μέρος της τελευταίας τριετίας, επικρατούσε η βεβαιότητα ότι η Κίνα υστερούσε δραματικά στους μικροεπεξεργαστές Τεχνητής Νοημοσύνης και ότι οι αμερικανικοί περιορισμοί στις εξαγωγές προηγμένων τσιπ θα διαιώνιζαν αυτή την υστέρηση.

Στο βραβευμένο βιβλίο του «Ο Πόλεμος των Τσιπ/Chip War» ο Κρις Μίλερ περιγράφει μια παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών, η οποία είναι τόσο περίπλοκη και τόσο στενά εξαρτημένη από δυτικά σημεία ελέγχου, ώστε η κινεζική τεχνολογική αυτάρκεια έμοιαζε να απέχει τουλάχιστον μια δεκαετία. Το δυτικό πλεονέκτημα βασιζόταν σε τρεις πυλώνες: Πρώτον, στο μονοπώλιο της ολλανδικής εταιρείας ASML στα συστήματα λιθογραφίας ακραίας υπεριώδους ακτινοβολίας (EUV). Δεύτερον, στην αδιαμφισβήτητη κυριαρχία της αμερικανικής NVIDIA στην εκπαίδευση μοντέλων AI μέσω του οικοσυστήματος λογισμικού CUDA (πλατφόρμα παράλληλου προγραμματισμού και μοντέλο προγραμματισμού που αναπτύχθηκε από τη Nvidia το 2007). Και, τρίτον, στην εξαιρετική κατασκευαστική υπεροχή της ταϊβανέζικης TSMC στον τομέα της παραγωγής ημιαγωγών.

Αυτοί οι τρεις παράγοντες συγκροτούσαν ένα φαινομενικά αδιαπέραστο «τριπλό τείχος». Ολα αυτά ίσχυαν μέχρι τον Απρίλιο του 2026. Τότε η κινεζική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, η DeepSeek, προκάλεσε μεγάλη αναταραχή σε παγκόσμιο επίπεδο παρουσιάζοντας το μοντέλο V4. Πρόκειται για έναν τεχνολογικό κολοσσό 1,6 τρισεκατομμυρίων παραμέτρων, ο οποίος φέρεται να ισοφαρίζει ή ακόμη και να ξεπερνά τα κορυφαία δυτικά μοντέλα σε κρίσιμους δείκτες αξιολόγησης. Το στοιχείο που προκάλεσε τη μεγαλύτερη ανησυχία στη Δύση ήταν ότι το V4 έχει βελτιστοποιηθεί (δηλαδή είναι πιο «ελαφρύ και γρήγορο») για το εγχώριο οικοσύστημα μικροεπεξεργαστών Ascend της Huawei. ΈΕχει ήδη επιβεβαιωθεί ότι το μοντέλο λειτουργεί απρόσκοπτα στην τελευταίας γενιάς υποδομή Ascend 950, τόσο για διαδικασίες συμπερασμού (inference) όσο και για ανάπτυξη εφαρμογών.

Παρότι οι ακριβείς λεπτομέρειες για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε στην εκπαίδευση του V4 παραμένουν ασαφείς, με ορισμένες αναφορές να υποστηρίζουν ότι αξιοποιήθηκαν εν μέρει σε GPU – Μονάδα Επεξεργασίας Γραφικών – της NVIDIA, η στρατηγική σημασία του επιτεύγματος είναι αδιαμφισβήτητη. Αλλά φαίνεται πως πέτυχε κάτι που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν εξαιρετικά δύσκολο: τη δημιουργία ενός προηγμένου μοντέλου Τεχνητής Νοημοσύνης που δεν εξαρτάται πλήρως από δυτική τεχνολογία για τη λειτουργία του. Και σύντομα ενδέχεται να μη χρειάζεται δυτική τεχνολογία ούτε για την εκπαίδευσή του. Οι επεξεργαστές Ascend κατασκευάζονται πλέον εξ ολοκλήρου εντός των κινεζικών συνόρων από την εταιρεία SMIC, χρησιμοποιώντας εξοπλισμό που οι δυτικοί αναλυτές διαβεβαίωναν ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να παραγάγει τόσο προηγμένα τσιπ.

Οι εξελίξεις αυτές αποτυπώνουν μια βαθύτερη γεωπολιτική μετατόπιση. Η Κίνα κατάφερε να περιορίσει ένα τεχνολογικό χάσμα όχι χάρη σε κάποιο «θαύμα», αλλά μέσω μιας επιθετικής στρατηγικής κρατικών επενδύσεων, μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και προτεραιοποίησης της γεωπολιτικής αυτάρκειας έναντι της βραχυπρόθεσμης κερδοφορίας.

Ο «πόλεμος των τσιπ» εξελίσσεται ήδη στο κεντρικό μέτωπο της νέας παγκόσμιας ισορροπίας ισχύος, με τη Δύση να βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με μια πραγματικότητα που αλλάζει πολύ ταχύτερα απ’ όσο είχε προβλέψει.

Ο Στέλιος Παπαθανασόπουλος είναι καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών