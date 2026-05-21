Αρχαιολόγοι που εργάζονται σε ανασκαφές στο Λάος εντόπισαν ένα ασυνήθιστο αγγείο, γνωστό ως «δοχείο θανάτου», το οποίο φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε πριν από περίπου 1.200 χρόνια για τη συλλογή μερικώς αποσυντεθειμένων λειψάνων πολλών γενεών ανθρώπων. Το εύρημα αυτό, σύμφωνα με τους ερευνητές, πιθανότατα δεν αποτέλεσε τον τελικό τόπο ταφής, αλλά ένα στάδιο σε μια πιο σύνθετη ταφική διαδικασία.

Το μεγάλο δοχείο, γνωστό ως Jar 1, είναι το πρώτο του είδους του στο οποίο βρέθηκαν άθικτα ανθρώπινα κατάλοιπα, όπως αναφέρει η επιστημονική ομάδα στη μελέτη της. Αν και έχουν εντοπιστεί χιλιάδες παρόμοια δοχεία στη νοτιοανατολική Ασία, μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν απτές αποδείξεις ότι χρησιμοποιούνταν για ταφικούς σκοπούς.

«Είναι ένα από τα μεγαλύτερα δοχεία που έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής στο Λάος», δήλωσε ο συν-συγγραφέας της μελέτης Nicholas Skopal, αρχαιολόγος στο Πανεπιστήμιο James Cook της Αυστραλίας, μιλώντας στο Live Science. Με τα ιδιαίτερα παχιά τοιχώματα, τη φαρδιά βάση και το σχήμα που θυμίζει λεκάνη, σε συνδυασμό με την εξαιρετικά μεγάλη ποσότητα ανθρώπινων οστών στο εσωτερικό του, το Jar 1 ξεχωρίζει από κάθε άλλο παρόμοιο εύρημα στο Λάος. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Antiquity.

Η «Πεδιάδα των Αγγείων» και το μυστήριο των ταφικών πρακτικών

Οι ερευνητές ανέσκαψαν το μεγάλο λίθινο αγγείο στον αρχαιολογικό χώρο Site 75, στην περίφημη Πεδιάδα των Αγγείων στο οροπέδιο Xieng Khouang του βόρειου Λάος. Η περιοχή φιλοξενεί περισσότερα από 2.000 λαξευμένα λίθινα δοχεία, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σε αρχαίες ταφικές τελετές επί τουλάχιστον μία χιλιετία. Τα αγγεία αυτά, που κυμαίνονται σε ύψος από 1 έως 3 μέτρα, κατασκευάστηκαν κατά μήκος εμπορικών διαδρομών που ήταν ενεργές μεταξύ του 500 π.Χ. και του 500 μ.Χ., ωστόσο παραμένει ασαφές ποιος πολιτισμός τα δημιούργησε και ποιος ήταν ο ακριβής σκοπός τους.

Κατά την ανασκαφή του αγγείου, διαμέτρου 2,05 μέτρων, οι αρχαιολόγοι εντυπωσιάστηκαν από τον μεγάλο αριθμό οστών που βρέθηκαν στο εσωτερικό του, καθώς και από τον τρόπο τοποθέτησής τους. Τα κρανία, για παράδειγμα, ήταν τοποθετημένα περιμετρικά, ενώ τα οστά των άκρων συγκεντρωμένα σε ομάδες, γεγονός που υποδηλώνει ότι το αγγείο δεν αποτελούσε τον κύριο χώρο ταφής. Μαζί με τα οστά βρέθηκαν πολύχρωμες γυάλινες χάντρες, πολλές από τις οποίες είχαν κατασκευαστεί στην Ινδία.

Η ραδιοχρονολόγηση δοντιών από το αγγείο αποκάλυψε μια ακόμη έκπληξη: τα ευρήματα χρονολογούνται σε διάφορες περιόδους μεταξύ του 890 και του 1160 μ.Χ. Οι νεκροί, από μικρά παιδιά έως ενήλικες, φαίνεται πως τοποθετήθηκαν στο αγγείο σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. «Τα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για έναν συλλογικό ταφικό χώρο που χρησιμοποιήθηκε επανειλημμένα από εκτεταμένες οικογένειες ή κοινωνικές ομάδες», σημείωσε ο Skopal.

Νέα στοιχεία για τις ταφικές τελετουργίες

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι απαιτείται περαιτέρω μελέτη για να κατανοηθεί ποιοι ήταν οι άνθρωποι που ενταφιάστηκαν εκεί. «Η ανάλυση αρχαίου DNA θα μας επιτρέψει να διερευνήσουμε τις βιολογικές σχέσεις μεταξύ των ατόμων», πρόσθεσε ο Skopal, τονίζοντας ότι η γενετική εξέταση αποτελεί το επόμενο βήμα του έργου.

Αν και πολλοί επιστήμονες είχαν υποθέσει ότι τα λίθινα αγγεία της Πεδιάδας των Αγγείων χρησιμοποιούνταν για ταφές, η νέα αυτή μελέτη είναι η πρώτη που επιβεβαιώνει με σαφήνεια αυτήν την υπόθεση. «Η λειτουργία των δοχείων είχε πάντοτε αποτελέσει αντικείμενο εικασιών», ανέφερε η Anna Pineda, αρχαιολόγος και υποψήφια διδάκτωρ στο Australian National University, προσθέτοντας ότι η ανακάλυψη ανθρώπινων οστών στο εσωτερικό τους δίνει πλέον οριστική απάντηση: επρόκειτο για ταφικά δοχεία δευτερογενών ταφών.

Ο αρχαιολόγος Don Matthews από το ίδιο πανεπιστήμιο συμφώνησε, επισημαίνοντας ότι μέχρι σήμερα είχαν εντοπιστεί μόνο ταφές γύρω από τα αγγεία, ποτέ όμως μέσα σε αυτά. Ωστόσο, τόνισε ότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα ώστε να διαπιστωθεί αν όλα τα αγγεία είχαν την ίδια χρήση ή αν το συγκεκριμένο αντιπροσωπεύει μια τοπική ιδιαιτερότητα.

Το εμπόριο και οι συνδέσεις των αρχαίων κοινοτήτων

Οι γυάλινες χάντρες που βρέθηκαν στο Jar 1 αποτελούν σημαντικό στοιχείο για την κατανόηση των τελετουργιών και των εμπορικών σχέσεων των αρχαίων κοινοτήτων. «Η συγκέντρωση τόσων αντικειμένων δείχνει ότι αποτελούσαν βασικό μέρος των τελετών και των πρακτικών τιμής προς τους προγόνους», ανέφερε ο Skopal. Η Pineda προσέθεσε ότι η παρουσία εμπορικών αντικειμένων υποδεικνύει εκτεταμένες εμπορικές επαφές στη νοτιοανατολική Ασία.

«Είναι πάντα χρήσιμο να θυμόμαστε ότι οι κοινότητες του παρελθόντος ήταν παγκοσμίως συνδεδεμένες, ενώ ταυτόχρονα διατηρούσαν τις δικές τους τοπικές παραδόσεις και τελετουργίες», κατέληξε η Pineda.